Житель Казбековского района погиб на Украине

18 апреля 2023, 06:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Башир Мухуев из Казбековского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 430 военнослужащих из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что на Украине погиб уроженец села Буртунай Шамиль Магомедсултанов. Он стал, по меньшей мере, 429-м жителем Дагестана, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель поселка Дубки в Казбековском районе Башир Мухуев, сообщил 15 апреля в своем Telegram-канале глава района Гаджимурад Мусаев.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 430 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.