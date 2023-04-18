18 апреля 2023, 06:42

Житель Казбековского района погиб на Украине

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Башир Мухуев из Казбековского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 430 военнослужащих из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что на Украине погиб уроженец села Буртунай Шамиль Магомедсултанов. Он стал, по меньшей мере, 429-м жителем Дагестана, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель поселка Дубки в Казбековском районе Башир Мухуев, сообщил 15 апреля в своем Telegram-канале глава района Гаджимурад Мусаев.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 430 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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