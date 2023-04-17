17 апреля 2023, 18:50

Житель Дагестана погиб в военной операции на Украине

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Шамиль Магомедсултанов погиб на Украине, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 429 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Арсен и Мурад Курбановы погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 428.

Уроженец села Буртунай, военнослужащий Шамиль Магомедсултанов погиб в ходе военной операции на Украине, 16 апреля в Хасавюрте прошли его похороны, сообщила в тот же день администрация Казбековского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 429 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 18.30 мск 17 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1744 жителей юга России, в том числе 966 жителей СКФО и 778 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Трое военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "Два военных из Калмыкии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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