Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана

18 апреля 2023, 21:17

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Ефрейтор Айдин Казиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 431 жителя Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Башир Мухуев стал 430-м жителей Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе военной операции на Украине ефрейтора Айдина Казиева стало известно из отчета администрации Дербентского района об открытии мемориальной доски на здании Мамедкалинской гимназии, где он учился. Как следует из видео с открытия мемориальной доски,опубликованного в Telegram-канале районной администрации, Казиеву было 35 лет, он погиб 25 сентября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 431 жителя Дагестана. Всего власти и силовики на 20.40 мск 18 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1750 жителей юга России, в том числе 968 жителей СКФО и 782 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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