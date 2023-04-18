18 апреля 2023, 21:17

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана

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Ефрейтор Айдин Казиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 431 жителя Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Башир Мухуев стал 430-м жителей Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе военной операции на Украине ефрейтора Айдина Казиева стало известно из отчета администрации Дербентского района об открытии мемориальной доски на здании Мамедкалинской гимназии, где он учился. Как следует из видео с открытия мемориальной доски,опубликованного в Telegram-канале районной администрации, Казиеву было 35 лет, он погиб 25 сентября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 431 жителя Дагестана. Всего власти и силовики на 20.40 мск 18 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1750 жителей юга России, в том числе 968 жителей СКФО и 782 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

 "Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "Два военных из Калмыкии погибли на Украине", "Мобилизованный из Волжского убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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