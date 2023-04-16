Российские миротворцы в Лачинском коридоре. Фото: официальный сайт Минобороны https://mil.ru/

16 апреля 2023, 08:39

Блокировка Лачинского коридора длится 126-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана 126-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света и газа. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха  Гегам Степанян отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями уже 50 дней.

После каждого инцидента в зоне карабахского конфликта с участием азербайджанских военных среди жителей Армении растет недовольство, указал карабахский блогер Давид Симонян. "В этом главная цель Азербайджана – сыграть на гневе армянского народа и пробиться сквозь Армению Зангезурский коридор, ведь блокада Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), длящаяся уже больше трех месяцев, не принесла ожидаемого успеха", – написал он 13 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

В Лачинском коридоре продолжается акция протеста жителей Азербайджана, которые требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста продолжается 126-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

В другом сообщении агентство информировало, что протестующие позволили проехать по дороге машинам Красного Креста.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Несмотря на это жители Азербайджана продолжают пропускать по трассе только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Кавказский узел" также писал, что жители Нагорного Карабаха неоднократно призывали принять меры для разблокировки Лачинского коридора. Конкретных действий для разблокировки дороги также требуют и жители Армении. Они ранее призывали ООН вмешаться в ситуацию. Кроме того, 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать Лачинский коридор.

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Примечание:

"Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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