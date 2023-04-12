Пастух госпитализирован после взрыва мины в Лачинском районе

12 апреля 2023, 15:03

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Пастух получил ранение при взрыве мины в селе Сус Лачинского района, он доставлен в больницу, сообщили в полиции Азербайджана. После карабахской войны 2020 года от взрывов мин пострадали 290 граждан Азербайджана, из них 51 погиб, сообщили в агентстве по разминированию.

Как писал "Кавказский узел", на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, периодически подрываются на минах люди. По данным агентства по разминированию, с ноября 2020 года по 16 марта 2023 года в результате взрывов мин пострадали 286 граждан Азербайджана, погибли 49 из них, в том числе 37 мирных жителей.

4 апреля омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировую общественность принять меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто "устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

Сегодня в селе Сус Лачинского района пастух Рамиль Азизов 2001 года рождения во время выпаса скота получил ранение при взрыве противопехотной мины, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. По его словам, мужчина получил травму ноги и был доставлен в ближайшую больницу сотрудниками полиции.

По факту взрыва проводится расследование, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Лачинской районной прокуратуры.

Инцидент произошел на территории, не очищенной от мин, отметил сотрудник Азербайджанского национального агентства по разминированию. По данным ведомства, с учетом сегодняшнего инцидента на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, жертвами мин и других взрывоопасных предметов стали 290 граждан Азербайджана. Из них 51 погиб и 239 получили ранения, рассказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

В зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов, заявил в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, 26 августа 2022 года Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название - Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Ее решено было построить. 11 августа 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги окончено.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, а 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время той войны. Эти территории показаны на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Осенняя война 2020 года описана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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