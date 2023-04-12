Защита Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ

12 апреля 2023, 04:16

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В Европейский суд по правам человека направлена жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщили его сторонники.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля консилиум врачей, созванный омбудсменом, сообщил о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. По их данным, после последнего обследования бывший президент стал чувствовать себя хуже, потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

В Страсбургский суд направлена жалоба по делу Михаила Саакашвили, сообщил 11 апреля руководитель штаба по освобождению Саакашвили, член "Единого национального движения" Георгий Чаладзе в эфире "Рустави 2".

Факт подачи жалобы в Европейский суд по правам человека подтвердил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе. "Дело третьего президента уже в Страсбурге, я не буду говорить о деталях или о том, какие требования обсуждаются и так далее, исходя из правовой стратегии", - заявил он.

По его словам, защита требует не допустить нанесение непоправимого вреда здоровью Саакашвили.

Независимый депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе потребовала амнистировать Саакашвили. "Если Саломе Зурабишвили действительно хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС и поддерживает выполнение рекомендаций из 12 пунктов, то у нее ключ к выполнению одного из пунктов. Она должна помиловать Нику Гварамию и, конечно, Михаила Саакашвили", - написала она в соцсети.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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