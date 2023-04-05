Врачи констатировали ухудшение состояния Саакашвили

05 апреля 2023, 03:23

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после последнего обследования стал чувствовать себя хуже, потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции, заявил консилиум врачей, созванный омбудсменом. Если Саакашвили будет следовать рекомендациям врачей, состояние его здоровья улучшится через месяц, заявила главврач клиники "Вивамед" Нино Надирадзе.

Как писал "Кавказский узел", состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил невролог Тенгиз Цуладзе. 27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. В клинике "Вивамед", где проходит лечение Саакашвили, заявили, что он отказывается выполнять рекомендации врачей, из-за чего клиника намерена отказаться от его лечения.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Омбудсмен Грузии созвал консилиум врачей, которые посетили 2 апреля бывшего президента Михаила Саакашвили в клинике "Вивамед". Врачебный совет пришел к выводу, что состояние здоровья оппозиционного политика после предыдущего визита 19 февраля значительно ухудшилось. Он похудел еще на четыре килограмма, у него наблюдается выраженная саркопения (снижение массы скелетной мускулатуры), атрофия мышц, выраженная кахексия (крайнее истощение организма) 4 степени. При попытках встать у Саакашвили резко падает давление, что сопровождается потерей равновесия и координации. Кроме того, у него снижены психические функции и наблюдается депрессия.

«При продолжении потери веса он не сможет самостоятельно встать с постели <...> Критический вес для него 52-53 килограмма, после его начнутся необратимые изменения в организме», - говорится в заключении консилиума врачей, озвученном 4 апреля.

Кроме того, в заключении указано, что в настоящие время опасно его передвижение без надзора, так как высока вероятность падений, травм и переломов. При этом из-за крайнего истощения ранения и переломы будут заживать сложнее. Заключение подписали четыре врача консилиума – невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качава, анестизиолог-реаниматолог Георгий Григолия и гематолог Аида Гозарова, кроме того, в онлайн-дискуссии приняли участие другие врачи.

Генеральный директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе, в которой Саакашвили проходит курс лечения, заявила, что медперсонал клиники находится под давлением, их шантажируют и ругают.

По ее словам, Саакашвили не слушает и не выполняет рекомендации врачей, также не прислушиваются и его близкие. «Врачи и пациент должны действовать в одном направлении, а этого нет. Никто из близких Саакашвили не поддерживает наши рекомендации, просьбы и требования. У них есть свои советчики, получающие директивы, которым они следуют. Когда есть наименьшие улучшения, мы радуемся, но боимся им сообщать – не знаем, как воспримут, так как любое улучшение оценивается отрицательно», - сказала она в эфире телекомпании «Имеди».

По ее словам, руководство клиники уже сменило врачей и младший медперсонал, которые лечат Саакашвили, но его близкие и сторонники постоянно "дискредитируют" клинику. «Если бы мы хотели его убить, то как-нибудь бы сделали это за 11 месяцев. То, что он отравлен и не ест – ложь. Тот курс лечения, который он проходит в клинике сейчас, могут сделать в любом другом месте. Если мы его отпустим домой и он будет проходить амбулаторное лечение, то максимум через месяц мы получим прежнего Саакашвили. Только мы не можем это доказать», - сказала она.

Адвокаты Саакашвили периодически сообщали о подготовке обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с отказом суда перевести его на лечение за границу, каждый раз называя разные сроки для подачи. Однако к настоящему времени жалоба не подана и дата обращения неизвестна.

Один из адвокатов Специальной пенитенциарной службы по делу о переводе Саакашвили на лечение в зарубежную клинику Гела Николаишвили предположил, что адвокаты Саакашвили не обращаются с ЕСПЧ, так как он не рассматривает детали дела: до какой степени болен, можно ли его лечить за границей, принимает пищу или нет.

«Страсбургский суд рассматривает вопросы нахождения человека в нечеловеческих условиях, применения в его отношении пыток. Этот вопрос не стоит – он находится в нормальных условиях, человеческое обращение и предоставляют питание», - сказал Николаишвили корреспонденту «Кавказского узла».

Он привел в пример, когда после задержания Саакашвили и объявления голодовки его адвокаты обратились в Страсбургский суд, который в своем решении указал на необходимость прекращения голодовки. В связи с этим есть вероятность того, что суд и сейчас укажет на необходимость прекращения питания по своему усмотрению и принятия достаточного количества калорий. В настоящее время Саакашвили принимает в сутки 450 калорий, в то время как ему требуется от 1400 до 1500 калорий. «Он намеренно принимает низкое количество калорий, чтобы не прибавлять в весе. Хочет представить ситуацию так, что его мучают и стараются убить. Также был поднят вопрос о том, что у него деменция – старческое слабоумие. Однако все его обращения, письма и интервью разумны, он ничего не забывает, что указывает на отсутствие склероза», - сказал Николаишвили.

По его мнению, несмотря на заявления клиники о том, что он может получить аналогичное лечение в любом другом месте, власти воздерживаются от его перевода, чтобы избежать протестов из-за этого.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе, предполагая, что перевод Саакашвили из клиники вызовет волну акций протеста. Корреспонденту "Кавказского узла" он также заявил, что адвокаты Саакашвили задерживают обращение в Страсбургский суд, потому что собирают документы.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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