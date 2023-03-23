Клиника "Вивамед" сочла нецелесообразным лечение Саакашвили

23 марта 2023, 00:14

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается выполнять рекомендации врачей, поэтому клиника "Вивамед" намерена отказаться от лечения осужденного политика. Депутат от правящей партии обвинил Саакашвили в давлении на политических оппонентов путем отказа от лечения и ухудшения собственного состояния.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Михаила Саакашвили посетили в тбилисской клинике, где он находится на лечении с 12 мая 2022 года, члены консилиума, созданного народным защитником Грузии. Состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил после визита в клинику член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе. 27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Минюст Грузии разрешил польским врачам почетить Саакашвили.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

С заявлением о ходе лечения Михаила Саакашвили выступил 22 марта клинический директор Медицинского центра «Вивамед» Зураб Чхаидзе. "Саакашвили совершенно недоверчиво относится к медицинскому персоналу, не доверяет схеме лечения, которую предлагают наши медицинские специалисты. Он потребляет очень мало калорий пищи и никоим образом не учитывает рекомендацию эндокринолога", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Чхаидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

После этого клиника «Вивамед» распространила заявление, в котором говорится, что руководство учреждения вынуждено обратиться в медицинскую службу пенитенциарного учреждения для оценки целесообразности дальнейшего пребывания в клинике пациента Саакашвили. Симптоматическое лечение, на которое соглашается пациент Саакашвили, возможно в любом другом учреждении, указано в заявлении, которое перевел корреспондент"Кавказского узла".

"Все это время, несмотря на беспрецедентное давление на нас, мы пытались убедить пациента пройти курс лечения, который был более-менее возможен до октября и произошло значительное улучшение состояния здоровья. С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного лечения, особенно если препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные. Поэтому в последний месяц он находится только на симптоматическом лечении,и отказывается от предложенной схемы лечения. В результате медицинский центр «Вивамед» незаслуженно получает огромный репутационный удар. Из-за медицинской этики медицинский персонал не может принудительно проводить лечение", - говорится в заявлении.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе назвал заявление клиники, в которой он находится с мая прошлого года, “непонятным”.“Что значит – заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии”, – заявил он в эфире "Мтавари архи".

Член политсовета партии "Единое национальное движение" Ираклий Павленишвили заявил, что "когда состояние здоровья человека в течение нескольких месяцев ухудшается, естественно, к его лечению должна быть привлечена медицинская группа с международной компетенцией и авторитетом" – заявил он в эфире "Рустави 2".

По словам члена парламентского большинства Арчила Талаквадзе, окружение Михаила Саакашвили пытается политизировать состояние здоровья Саакашвили, давить на правительство через политический скандал, чтобы оно принимало решения, выходящие за рамки Конституции и законодательства. "К сожалению, существует тенденция, когда окружение Саакашвили на самом деле не заинтересовано в его лечении и выздоровлении, а заинтересовано в создании политического скандала по вопросу ухудшения здоровья и продолжении давления на государство, чтобы хоть как-то освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы в нарушение Конституции и закона", - сказал он.

Талаквадзе добавил, что Саакашвили уже несколько месяцев он находится в одной из лучших гражданских клиник, но "политизация его проблемы со здоровьем мешает врачам и службам здравоохранения оказывать полную медицинскую помощь

Талаквадзе отметил, что министр юстиции открыто выразил готовность привлечь любого врача к процессу лечения семьи."Это должен быть процесс лечения. Цель должна заключаться в том, чтобы Саакашвили возобновил полноценное питание и полноценное сотрудничество с врачами в процессе лечения. Эти два условия являются основанием для того, чтобы кто-то действительно серьезно обсуждал вопросы, связанные с его здоровьем, и на уровне медицинских аргументов, но это уже не дело политиков, это дело врачей", - сказал Арчил Талаквадзе в эфире "Рустави 2".

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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