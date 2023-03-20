Минюст Грузии разрешил польским врачам посетить Саакашвили

20 марта 2023, 20:02

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Власти Грузии не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Михаила Саакашвили, но такого запроса от них пока не поступало, сообщил сегодня глава Минюста. Заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством, заметил адвокат Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Михаила Саакашвили посетили в тбилисской клинике члены консилиума, созданного народным защитником Грузии. Состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил после визита в клинику член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе. 27 февраля представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Минюст Грузии и Специальная пенитенциарная служба не будут препятствовать представлению списка польских врачей для разрешения им принять участие в осмотре Саакашвили, заявил сегодня на брифинге министр юстиции Рати Брегадзе.

"Хочу сделать это заявление в связи с дезинформацией, в частности, якобы государство не пускает польских врачей к Михаилу Саакашвили. Заключенному Михаилу Саакашвили 29 ноября 2022 года предложили привезти иностранных врачей из любой зарубежной клиники, чтобы они были включены в процесс его лечения. Три дня спустя пояснили, что это предложение в силе – министерство и Специальная пенитенциарная служба не будут против, чтобы в лечение Михаила Саакашвили были включены любые иностранные врачи из любой клиники", - приводятся слова Брегадзе в сообщении пресс-службы Минюста, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 12 мск 20 марта, в ведомство не поступало заявления о допуске а лечению Саакашвили иностранных врачей, сообщило министерство.

Польские врачи около двух недель назад высказали готовность прибыть в Грузию для осмотра Михаила Саакашвили, сообщил один из адвокатов политика Шалва Хаапуридзе. В свою очередь мать Саакашвили Гиули Аласания в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» сообщила, что Саакшвили по-прежнему плохо себя чувствует, а накануне потерял сознание, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил о «достаточной компетенции» медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы и клиники, в которой Саакашвили проходит курс лечения.

"Неоднократно говорил, что у медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы и клиники, в которой находится, врачи довольно высокой квалификации и полностью управляют процессом лечения", - сказал он в эфире телекомпании «Имеди», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Министр пояснил, что в компетенцию ведомства входит выдача разрешений на любую врачебную деятельность, но таких запросов не поступало. Ведомство оперативно выдаст разрешение в том случае, если представленные документы будут в порядке и квалификация врачей отвечать необходимой. Согласно процедуре, заявка подается вместе с сопроводительными документами, их рассматривает агентство при министерстве и подтверждает на его совете, пояснил Азарашвили.

Один из адвокатов Саакашвили, Георгий Чаладзе, после выступления министра юстиции возразил, что заявка на участие иностранных врачей уже зарегистрирована министерством. По его данным, пресс-служба оппозиционной партии «Единое национальное движение» предоставила скан ответного письма ведомства, полученного в 13.31 мск с отметкой о регистрации некоего документа 20 марта.

"Подтверждено его ведомством, что заявление зарегистрировано министерством юстиции", - сказал сегодня на брифинге Чаладзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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