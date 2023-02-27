Евросоюз потребовал перевести Саакашвили в зарубежную клинику

27 февраля 2023, 20:00

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Представители Евросоюза передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Бывший президент крайне истощен и рискует остаться прикованным к постели, заявили осмотревшие его врачи.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Михаила Саакашвили посетили в тбилисской клинике члены консилиума, созданного народным защитником Грузии. Состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил после визита в клинику член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе, пообещав обнародовать подробности позднее.

9 января американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, перечислил врач. 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили.

Посол Евросоюза Павел Герчинский и чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Грузии сегодня передали министру юстиции Грузии Рати Брегадзе ноту протеста Еврособза с требованием перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, сообщил Павел Герчинский после встречи с Брегадзе.

Он пояснил, что ноту протеста разработали 27 стран и согласовали ее в Брюсселе. "Официальный демарш касается бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мы очень озабочены состоянием его здоровья, которое ухудшается. Важно то, что с этим демаршем согласны 27 стран Евросоюза", - сказал Герчинский в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Михаил Саакашвили рискует остаться прикованным к постели, если продолжит терять вес тела, говорится в заключении врачей, посетивших бывшего президента 19 февраля.

Врачи лишь осмотрели Саакашвили и не смогли ознакомится с медицинскими документами о проводимом лечении, поскольку клиника отказалась их предоставить в нерабочее время, отмечается в документе, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В частности, консилиум отметил, что Саакашвили похудел на 5,7 килограмма, в основном за счет потери мышечной массы, у него наблюдается существенное нарушение координации. Передвижение без присмотра опасно, так как может вызвать падение и переломы, указали врачи.

"Зафиксирована саркопения 1 и тяжелая четвертая стадия кахексии 2 . Углубилась периферийная и аутоиммунная невропатия 3 , что вызывает критическое снижение давления. [Михаил Саакашвили] вошел в активную стадию катаболизма 4 и при продолжении потери веса в количестве 5-7 килограммов будет прикован к постели, так как не сможет передвигаться из-за слабости и потери мышц", - говорится в заключении консилиума.

Аппарат Народного защитника обратил внимание, что консилиум созван для мониторинга лечения, представляемого Саакашвили, и не вмешивается в процесс лечения. Врачи консилиума ознакомятся с медицинскими документами дополнительно и мониторинг лечения станут проводить интенсивно. Заключение консилиума подписали шесть врачей - Георгий Григолия, Григол Хурцидзе, Георгий Качарава, Георгий Папиашвили, Тенгиз Цуладзе и Нино Заврашвили.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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