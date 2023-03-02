Апелляционный суд отказался освободить Саакашвили

02 марта 2023, 15:43

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Апелляционная инстанция не нашла оснований для освобождения или отсрочки заключения бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Amnesty International и Human Rights Watch призвали власти Грузии оказывать Саакашвили адекватную медпомощь и рассмотреть возможность его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 9 января американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, перечислил врач. 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Представители Евросоюза 27 февраля передали Минюсту Грузии ноту протеста с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Бывший президент крайне истощен и рискует остаться прикованным к постели, заявили осмотревшие его врачи.

После отказа Тбилисского горсуда освободить Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента и анонсировала акции протеста. 20 февраля в Тбилиси и Батуми сегодня прошли митинги, организованные "Единым национальным движением", в тот же день акцию с требованием освободить Саакашвили выходцы из Грузии провели около Белого дома в Вашингтоне.

Решение Тбилисского городского суда, согласно которому Михаилу Саакашвили было отказано в освобождении или отсрочке приговоре по состоянию здоровья, было подтверждено сегодня Апелляционным судом.

Апелляционный суд заявил, что нет разумных оснований для удовлетворения апелляции, поданной стороной защиты Михаила Саакашвили."В результате изучения материалов/информации, представленных по делу, апелляционная инстанция сочла, что нет правовых оснований для удовлетворения жалобы. Поэтому постановление Тбилисского городского суда от 6 февраля 2023 года осталось без изменений решением Апелляционного суда", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, опубликованное на сайте суда.

Суд рассмотрел ходатайство заочно, адвокаты на процессе не присутствовали, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на адвоката Саакашвили Шалву Хачапуридзе.

Хачапуридзе также отметил, что решение об обращении в Европейский суд по правам человека пока не принято, проинформировало сегодня издание Netgazeti.

Власти Грузии отказывают бывшему президенту Михаилу Саакашвили в адекватной медицинской помощи, подвергая его риску смерти или иного необратимого ущерба здоровью, говорится в совместном заявлении Amnesty International и Human Rights Watch.

"Отказ Михаилу Саакашвили в адекватной медицинской помощи может быть приравнен к пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и подвергает его жизнь серьезной опасности. Власти Грузии должны срочно принять меры по защите здоровья Саакашвили, в том числе рассмотреть возможность его освобождения по медицинским показаниям", - приводятся в заявлении, опубликованном сегодня на сайте Human Rights Watch, слова заместителя директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева.

Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон считает, что "тюремное заключение не должно означать смертный приговор, когда излечимые болезни становятся трагически фатальными". По его словам, власти Грузии должны гуманизировать этот аспект системы уголовной системы страны и привести его в соответствие с международными стандартами."Они должны начать принимать меры, обеспечивающие быструю медицинскую помощь и, при необходимости, предполагающие освобождение из заключения любого, кто не может по состоянию здоровья оставаться в тюремном заключении", - заявил Хью Уильямсон.

В совместном заявлении отмечается, что правозащитники еще не получили ответа от властей Грузии на совместное письмо, направленное Министерству юстиции Грузии от 10 февраля 2023 года, в котором выражена обеспокоенность за здоровье Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Саакашвили не будет освобожден даже в случае помилования. "Михаила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию, поскольку его обвиняют еще по трем делам", - говорится в заявлении, опубликованном 7 февраля на сайте президента Грузии.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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