Сторонники Саакашвили анонсировали массовую акцию в Тбилиси

10 февраля 2023, 05:19

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После серии митингов в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили его сторонники планируют масштабную акцию в Тбилиси 20 февраля, сообщил представитель "Единого национального движения".

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента страны и анонсировала акции протеста. 7 февраля активисты партии начали бессрочную акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси.

Партия «Единое национальное движение» организовала 9 февраля в разных городах Грузии акции с требованием освободить ее основателя Михаила Саакашвили. Акции прошли, в частности, в Хелвачаури, Сигнахи, Марнеули, Зестафони и Боржоми. Недавно избранный лидер партии Леван Хабеишвили присутствовал на акции в Зестафони, передал корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие заявили, что намерены проводить митинги в поддержку Саакашвили непрерывно. Акции состоятся во всех городах страны, а на 20 февраля масштабная акция запланирована в Тбилиси, передает слова одного из руководителей ЕНД Петре Цискаришвили Netgazeti.

Российский общественный деятель Марк Фейгин предложил провести 20 февраля акцию под лозунгом #SaveMisha в глобальном формате: он призвал людей, сочувствующих Саакашвили по всему миру, выйти в столицах своих стран "к зданиям ведомств, которые принимают решения относительно санкций, или могут вести переговоры по освобождению Саакашвили", сообщало издание "Грузия Online".

Отказ "Единого национального движения" от работы в парламенте лишит Грузию возможности получить статус кандидата в члены Евросоюза, отметил директор Европейского исследовательского центра Фонда Рондели Каха Гоголашвили.

"Дело в том, что из 12 приоритетов (политическая) деполяризация является первым и главным. Если новые выборы в 2024 году снимут политическую напряженность, возможно, снова появится шанс, но в любом случае страна минимум два года. Если Саакашвили выпустят на лечение, то проблема будет решена немедленно, это будет считаться большим прогрессом", - написал Гоголашвили на своей странице в Facebook*, назвав возможным выходом из ситуации "президентское помилование".

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Саакашвили не будет освобожден даже в случае помилования. "Михаила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию, поскольку его обвиняют еще по трем делам", - говорится в заявлении, опубликованном 7 февраля на сайте президента Грузии.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований"» Валерий Чечелашвили ранее заявил "Кавказскому узлу", что для получения статуса кандидата в члены Евросоюза Грузии будет недостаточно выполнить все 12 рекомендаций ЕС, а вопрос о судьбе Михаила Саакашвили в этом контексте является "очень болезненным".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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