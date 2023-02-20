Сторонники Саакашвили провели митинги в Грузии и США

20 февраля 2023, 18:45

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Митинги сторонников бывшего президента Грузии прошли сегодня в Тбилиси, Батуми и Вашингтоне, их участники призвали освободить Михаила Саакашвили и перевести его в зарубежную клинику.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента и анонсировала акции протеста. В частности, на 20 февраля запланирована масштабная акция в Тбилиси, заявил один из руководителей ЕНД Петре Цискаришвили.

В Тбилиси и Батуми сегодня прошли митинги, организованные «Единым национальным движением». В столице Грузии митинг проходил около здания правительственной канцелярии, в Батуми – около административного здания правительства, так называемого «Квартала свободы».

Главные требования протестующих – освобождение Саакашвили и перевод его в медицинское учреждение за рубежом, заявил бывший председатель партии Ника Мелия. "После того, как Михаилу Саакашвили было отказано решением суда в переводе за границу, мы будем протестовать", - сказал в эфире телеканала "Формула" Ника Мелия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Батуми митинг провело аджарское отделение «Единого национального движения», сообщило "Аджара ТВ", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Российский общественный деятель Марк Фейгин предложил провести 20 февраля акцию под лозунгом #SaveMisha в глобальном формате: он призвал людей, сочувствующих Саакашвили по всему миру, выйти в столицах своих стран "к зданиям ведомств, которые принимают решения относительно санкций, или могут вести переговоры по освобождению Саакашвили", сообщало издание "Грузия Online".

Митинг под лозунгом "Свободу Мише" провели сегодня и выходцы из Грузии около Белого дома в Вашингтоне. Участники митинга призвали власти США усилить давление на грузинское правительство, чтобы "помешать олигархическому режиму убить символ демократии в Грузии". "20 февраля мы обращаемся к Западу", - пояснил один из организаторов митинга в эфире телеканала «Мтавари Архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

У «Единого национального движения» нет ресурсов для мобилизации людей на значительные протесты, прокомментировал митинги оппозиции председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. "Причина в том, что эта политическая власть не имеет поддержки народа. Народ очень хорошо видел все, что связано с этой политической партией, в том числе и то, как «Единое национальное движение» борется за мир в нашей стране. Поэтому неудивительно, что эта политическая власть сегодня не имеет поддержки народа", - сказал сегодня в эфире "Рустави 2" Кобахидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, вчера, 19 февраля, Михаила Саакашвили посетили в тбилисской клинике члены консилиума, созданного Народным защитником Грузии. Состояние здоровья Саакашвили еще больше ухудшилось, сообщил после визита в клинику член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.

Ранее, 19 ноября 2022 года, один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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