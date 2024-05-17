Отменен отказ в возбуждении дела о попытке нападения на супругу корреспондента "Кавказского узла"

17 мая 2024, 12:30

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Заместитель районного прокурора в Волгограде отменил отказ следователя возбудить уголовное дело по жалобе супруги корреспондента "Кавказского узла" и потребовал от полиции провести дополнительную проверку.

Как писал "Кавказский узел", вечером 24 января неизвестные в масках, представлявшиеся "соседями" и "ветеранами СВО", попытались выломать дверь в квартиру корреспондента "Кавказского узла" Вячеслава Ященко, после чего отключили свет на всем этаже дома. В момент их прихода в квартире была только супруга журналиста. Она обратилась в полицию.

Визитеры, которые сначала представлялись "соседями", закрывали дверной глазок, а затем назвались "ветеранами СВО". Неизвестные требовали открыть дверь в квартиру и кричали, чтобы Вячеслав Ященко к ним вышел. Не дождавшись этого, они несколько раз сильно ударили ногами в дверь.

Зампрокурора Центрального района Волгограда отменил постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе супруги Вячеслава Ященко Ольги Сорокиной, сейчас идет следственная проверка, сообщил сегодня адвокат, нанятый "Кавказским узлом" для участия в деле Сорокиной.

Согласно постановлению заместителя прокурора, 3 мая в прокуратуру поступило обращение защитника в интересах Сорокиной о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам рассмотрения сообщения о преступлении.

Ранее, 14 марта, в полицию поступил материал проверки по заявлению Сорокиной "по факту возможных неправомерных действий в отношении неё", а 21 марта после процессуальной проверки ей было отказано в возбуждении дела "за отсутствием события преступления", говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Установлено, что процессуальная проверка проведена не в полном объеме, не установлены все обстоятельства, имеющие значение для принятия законного и обоснованного решения по материалу проверки", - отмечается в документе.

Прокуратура направила материал начальнику отдела полиции "для организации дополнительной проверки", говорится в постановлении.

Адвокатом Сорокиной получено постановление о полном удовлетворении жалобы.

Напомним также, утром 18 января полицейские обыскали дом Вячеслава Ященко в Волгограде, изъяв телефон, ноутбук и носители информации. Они пояснили, что обыск проводится по делу активиста Евгения Кочегина (включен в реестр иностранных агентов), обвиняемого в распространении фейков об армии. Обыск у Ященко был проведен с нарушениями, указал адвокат.

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