Люди в масках запугивают семью журналиста "Кавказского узла"

25 января 2024, 00:10

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Неизвестные в масках, представлявшиеся “ветеранами”, пытались выломать дверь в квартиру корреспондента "Кавказского узла" Вячеслава Ященко, после чего отключили свет на всем этаже дома. В момент их прихода дома была только жена журналиста, она обратилась в полицию.

"Кавказский узел" писал, что утром 18 января полицейские обыскали дом журналиста "Кавказского узла" Вячеслава Ященко в Волгограде, изъяв телефон, ноутбук и носители информации. Они пояснили, что обыск проводится по делу активиста Евгения Кочегина*, обвиняемого в распространении фейков об армии. Обыск у Ященко был проведен с нарушениями, указал адвокат.

В квартиру корреспондента “Кавказского узла” Вячеслава Ященко около 21.00 мск 24 января пришла группа неизвестных людей в масках. В момент их визита самого Ященко дома не было, в квартире находилась супруга журналиста.

Женщина рассказала “Кавказскому узлу”, что люди в масках зашли за ней в подъезд, а когда она зашла в квартиру, стали настойчиво звонить в дверь Визитеры, которые сначала представлялись “соседями”, закрывали дверной глазок, а затем назвались “ветеранами СВО”. Видеозапись, которую супруга журналиста вела в этот момент, есть в распоряжении “Кавказского узла”.

Неизвестные требовали открыть дверь в квартиру и кричали, чтобы Вячеслав Ященко к ним вышел. Не дождавшись этого, они несколько раз сильно ударили ногами в дверь, после чего в квартире выключился свет. Затем, как рассказала супруга журналиста, они сели в лифт.

Визитеры отключили свет в щитке всему этажу - не только в квартире Ященко, но и в квартирах его соседей. На видео видно, как одна из соседок журналиста, сильно напуганная шумом, вышла на лестничную клетку, чтобы снова включить свет в щитке, призывая других соседей вызвать полицию.

Снаружи на входной двери в квартиру после визита неизвестных остались заметные отпечатки ботинок. Полицейские, которые приехали по адресу после звонка, сфотографировали эти отпечатки, приняли заявление и рекомендовали звонить снова, если неизвестные опять появятся в доме.

Еще до визита людей в масках Вячеслав Ященко подвергся спам-атаке: множественные звонки и смс от микрокредитных организаций стали приходить на номер журналиста после того, как его телефон в незаблокированном состоянии около суток пробыл у силовиков, которые изъяли его при обыске. «Мой телефон был у них в незаблокированном состоянии где-то сутки. Потом я взял себе новую симку, и у них, как я понимаю, все заблокировалось. А 20 января в два часа ночи посыпались сначала звонки из микрофинансовых организаций, а за ними смс с кодами подтверждения. То есть кто-то делает заявки на получение микрокредита, а коды подтверждения приходят ко мне», - рассказал Ященко.

Спам-атака на номер журналиста повторилась 23 января после посещения им суда пенсионерки Натальи Дорожновой, которую второй раз с начала года признали виновной в дискредитации армии. «Сразу после суда пошла новая спам-атака из микрофинансовых организаций, снова звонки и смс с кодами. Я не стал выключать телефон, решил проверить, сколько их придет. За 10 минут пришло 120 смс. Потом я уже выключил телефон и больше его не включал. Я понимаю, что это месть. Не знаю, действительно ли те, кто мстит, хотят воспользоваться моим положением и обогатиться за мой счет, или это просто давление путем этих спам-атак», - сообщил он.

Ященко предположил, что имеет место попытка мошенничества в особо крупном размере. Если это так, то это означает, что "каким-то образом в недрах следственных органов осуществляется уголовное преступление, каким-то мошенникам удалось просочиться туда, и службе внутренней безопасности Следкома обязательно надо заняться этой проблемой и найти преступников», подчеркнул он.

Журналист и его адвокат планируют подать жалобу на разглашение личных данных. "В жалобе мы обязательно укажем факт утечки личной информации. Используется моя симка для получения большого количества микрозаймов, нужно, чтобы в суде эта информация прозвучала. Представьте ситуацию, если бы я был задержан и потом не отпущен, а арестован. Я бы не смог остановить этот процесс, и на меня бы повесили миллионные долги», - указал Ященко.

Адвокат Вячеслава Ященко Сергей Артюшков впервые в своей практике столкнулся с кейсом, когда после изъятия силовиками телефона личные данные владельца телефона стали доступны третьим лицам. «В моей практике не раз были изъятия телефонов у подзащитных, но личные данные владельцев никогда не передавались третьим лицам. Вместе с тем, я пока не могу связать спам-атаку на Ященко с тем, что у него был обыск и его телефон изъяли», - сказал адвокат «Кавказскому узлу».

Тем не менее факт спам-атаки на Ященко будет донесен до суда, подчеркнул Артюшков. «Мы в жалобе укажем на это. Есть факт спам-атаки, и об этом будет заявлено. Скорее всего, уже завтра мы подадим жалобу», - отметил он.

Несанкционированное использование и разглашение личных данных, таких как номер телефона, является основанием для обращения в Роскомнадзор и в суд, констатировала юрист Светлана Кузеванова. При этом существует законный способ исключить данные человека из базы данных микрокредитных организаций.

«Если использование персональных данных журналиста со стороны микрокредитных организаций происходит не в связи с тем, что он когда-то обращался в такую организацию и предоставлял согласие, единственным законным способом удалить данные из базы или запретить их использование является отзыв согласия, если согласие на обработку персональных данных все же ранее давалось, или написать заявление о прекращении обработки персональных данных. Пишется оно в компанию в свободной форме, с требованием исключить персональные данные и прекратить их обработку. Если в организации не принимают во внимание обращение, то следует писать жалобу в Роскомнадзор. Если же согласие точно не предоставлялось организации ранее, то допустимо сразу обращаться в Роскомнадзор, минуя обращение в саму микрокредитную организацию», - сказала «Кавказскому узлу» Светлана Кузеванова.

Кроме того, в случае разглашения личных данных есть основание для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда, добавила юрист.

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