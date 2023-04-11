Кодекс административных нарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

11 апреля 2023, 07:58

Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Аслбек Айтаков из Астраханской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети с критикой спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 02 апреля стало известно, что жители Астрахани Александр Шинкоренко и Ксения Цулимова были оштрафованы за дискредитацию армии.

Житель Астраханской области Аслбек Айтаков оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает 10 апреля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стал комментарий, который Айтаков оставил в соцсети "ВКонтакте". В нем, в частности, ставятся под сомнения официальные причины начала спецоперации.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Астраханец Русанов обвинен в дискредитации армии России", "Стали известны подробности дела о дискредитации военных астраханкой Мариной Кавериной", "Астраханец обвинен в дискредитации армии за расклейку пацифистских листовок".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 апреля 2023, 08:32

11 апреля 2023, 07:02

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