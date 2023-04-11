Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии

11 апреля 2023, 07:58

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Аслбек Айтаков из Астраханской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети с критикой спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 02 апреля стало известно, что жители Астрахани Александр Шинкоренко и Ксения Цулимова были оштрафованы за дискредитацию армии.

Житель Астраханской области Аслбек Айтаков оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает 10 апреля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стал комментарий, который Айтаков оставил в соцсети "ВКонтакте". В нем, в частности, ставятся под сомнения официальные причины начала спецоперации.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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