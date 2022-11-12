Астраханец обвинен в дискредитации армии за расклейку пацифистских листовок

12 ноября 2022, 06:40

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Георгия Вербицкого задержали за расклейку пацифистских листовок. Силовики провели обыск в его квартире, сфотографировали у листовок и составили административный протокол о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. 11 ноября стало известно, что житель Белореченска Василий Онищенко был оштрафован за пацифистское высказывание.

Житель Астрахани Георгий Вербицкий рассказал о задержании силовиками после расклейки пацифистских листовок, пишет 11 ноября "ОВД-Инфо"*.

По словам астраханца, его задержали силовики 9 ноября. После задержания, рассказал Вербицкий, в его квартире произвели обыск, кроме того, силовики сфотографировали задержанного у каждой наклеенной листовки.

После этого Вербицкого доставили в отдел, составили на него административный протокол по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ) и отпустили.

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