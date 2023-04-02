Двое астраханцев оштрафованы за дискредитацию армии

02 апреля 2023, 21:53

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Астраханец Александр Шинкоренко оштрафован за комментарии в соцсети, суд также обязал заплатить штраф местную жительницу Ксению Цулимову. По версии правоохранительных органов, астраханцы дискредитировали вооруженные силы России.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля стало известно, что в отношении жителя Астрахани Александра Шинкоренко силовики составили протокол по статье о дискредитации военных.

Суд Советского района Астрахан вынес решение 2 марта, о решении СМИ сообщили сегодня. По версии полиции, Александр Шинкоренко разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарии, в которых негативно оценил участников специальной военной операции. В них содержатся утверждения, "способствующие лишения доверия и подрыву авторитета" к вооруженным силам РФ", процитировало протокол издание "Кавказ.Реалии"*.

Комментарии были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками ЦПЭ управления МВД по Астраханской области. В суде Шинкоренко пояснил, что выражал в комментариях свою точку зрения, говорится в решении, опубликованным на сайте суда.

Кроме того, 31 марта Советский суд Астрахани оштрафовал по статье о "дискредитации" армии местную жительницу Ксению Цулимову. Что именно ей вменили в качестве правонарушения, в настоящий момент неизвестно, решение на сайте суда по данным на 21.45 мск 2 апреля не опубликовано.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд оштрафовал астраханца Александра Почтоева на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

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