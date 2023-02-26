Астраханец заподозрен в дискредитации военных

26 февраля 2023, 06:37

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Силовики составили на жителя Астрахани Александра Шинкоренко протокол о дискредитации военных. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В отношении жителя Астрахани Александра Шинкоренко силовики составили протокол по статье о дискредитации военных. Дело направлено в Советский районный суд города, передали 25 февраля "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило в связи с чем на астраханца составлен протокол и не привело иных деталей по делу.

В карточке на сайте Советского районного суда Астрахани указано, что протокол на Шинкоренко составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, по нему прошло одно заседание.

Комментариев от Александра Шинкоренко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 февраля в Астрахани был задержан секретарь астраханского отделения "Партии народной свободы" Ярослав Савин по обвинению в хулиганстве и неповиновении силовику, после чего по решению суда он был арестован на пять суток. Также Савин был оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в его Telegram-канале. Активист объявил голодовку в спецприемнике, вечером 22 февраля он вышел на свободу, а 23 февраля скорая помощь забрала его в больницу.

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