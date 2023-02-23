23 февраля 2023, 11:18

Ярослав Савин госпитализирован после голодовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Секретарь астраханского отделения "Партии народной свободы" ("Парнас") Ярослав Савин после освобождения из спецприемника, где он проводил голодовку, госпитализирован.

Как сообщал "Кавказский узел", Ярослав Савин был задержан 17 февраля. По словам его супруги, Савина задержали по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением силовику (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). 18 февраля Савина по решению суда был арестован на пять суток. Он был признан виновным в мелком хулиганстве. Также активист был оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в его Telegram-канале. 19 февраля стало известно, что Савин объявил  голодовку в спецприемнике.

Ярослав Савин освободился из спецприемника вечером 22 февраля, но на следующее утро был доставлен скорой медицинской помощью в больницу, сообщила его супруга.

Все пять суток ареста Савин держал голодовку, в камере с ним находился болеющий арестант. Освободившись, Савин вернулся домой, но почувствовал себя плохо.

"У него опухло горло, было трудно дышать. Скорая помощь доставила Ярослава в Александровскую больницу Астрахани. Диагноз пока не поставлен", – рассказала его супруга Марина Миталева, чьи слова сегодня приводит "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, Ярослав Савин ранее принимал участие в различных акциях протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального* и Правозащитного центра "Мемориал"**. Арест и штраф Ярослава Савина стали результатом политического преследования, уверены его близкие и соратники. Причиной преследования могла послужить акция, в ходе которой Савин разослал письма политзаключенным, заявил соратник активиста Михаил Долиев.

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** признан иноагентом, ликвидирован по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Астраханские активисты выступили против ликвидации правозащитных организаций", "Астраханские активисты осудили учителей за участие в фальсификациях на выборах", "Астраханская активистка назвала несправедливым решение суда о своем отчислении из вуза".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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