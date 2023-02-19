Астраханский активист Савин объявил голодовку в спецприемнике

19 февраля 2023, 08:57

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Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин, заключенный ранее под стражу за мелкое хулиганство, объявил о проведении голодовки в спецприемнике.

Как сообщал "Кавказский узел", члена политсовета реготделения партии "Парнас" в Астраханской области Ярослав Савин был задержан 17 февраля. По словам его супруги, его задержали по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением силовику (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). 18 февраля Савин был заключен судом под стражу на пять суток. Он был признан виновным в мелком хулиганстве. Также активист был оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в Telegram-канале.

Ярослав Савин объявил голодовку в спецприемнике, передало 18 февраля "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его супругу Марину Савину. В сообщении при этом не уточняется , что стало причиной акции протеста.

Активист фактически голодовку начал на день раньше. 17 февраля, находясь в ОВД, он отказался есть еду, которую ему смогли передать родственники, уточнила "Медиазона"*, также не уточнив цели голодовки.

Напомним, Ярослав Савин ранее принимал участие в различных акция протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального** и Правозащитного центра "Мемориал"***.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** признан иноагентом, ликвидирован по решению суда.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.