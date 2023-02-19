Ярослав Савин. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/savinparnas

19 февраля 2023, 08:57

Астраханский активист Савин объявил голодовку в спецприемнике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин, заключенный ранее под стражу за мелкое хулиганство, объявил о проведении голодовки в спецприемнике.

Как сообщал "Кавказский узел", члена политсовета реготделения партии "Парнас" в Астраханской области Ярослав Савин был задержан 17 февраля. По словам его супруги, его задержали по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением силовику (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). 18 февраля Савин был заключен судом под стражу на пять суток. Он был признан виновным в мелком хулиганстве. Также активист был оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в Telegram-канале.

Ярослав Савин объявил голодовку в спецприемнике, передало 18 февраля "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его супругу Марину Савину. В сообщении при этом не уточняется , что стало причиной акции протеста.

Активист фактически голодовку начал на день раньше. 17 февраля, находясь в ОВД, он отказался есть еду, которую ему смогли передать родственники, уточнила "Медиазона"*, также не уточнив цели голодовки.

Напомним, Ярослав Савин ранее принимал участие в различных акция протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального** и Правозащитного центра "Мемориал"***.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** признан иноагентом, ликвидирован по решению суда.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Астраханские активисты выступили против ликвидации правозащитных организаций", "Астраханские активисты осудили учителей за участие в фальсификациях на выборах", "Астраханская активистка назвала несправедливым решение суда о своем отчислении из вуза".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 февраля 2023, 08:04

  • Мобилизованный из Фролово убит на Украине

    На Украине погиб мобилизованный из Фролово Алексей Кириченко, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 231 жителя Волгоградской области.

19 февраля 2023, 07:11

19 февраля 2023, 06:16

19 февраля 2023, 05:18

19 февраля 2023, 04:19

  • Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения

    После встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили стремление к заключения мирного соглашения. Алиев заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ, опроверг сведения о блокаде Лачинского коридора и выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией, а Пашинян высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха и заявил об определенных опасениях в связи с деятельностью ОДКБ.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи