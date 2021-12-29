Астраханские активисты пикетами поддержали "Мемориалы*"

29 декабря 2021, 22:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Международный Мемориал"* и Правозащитный центр "Мемориал"*, решение о ликвидации которых приняли суды, помогают жителям России добиться правосудия и справедливости, заявили участники одиночных пикетов в Астрахани и назвали решения судов в отношении "Мемориалов"* политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений. Сегодня Мосгорсуд ликвидировал Правозащитный центр "Мемориал"*. Активисты, собравшиеся у здания Мосгорсуда, встретили решение о ликвидации правозащитной организации криками "Позор!" и "Стыдоба". Правозащитники назвали решение о ликвидации политической репрессией. Защита заявил, что намерена его обжаловать. Исполнение судебных решений о ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, указано в сегодняшнем письме Евросуда. Юрист "Мемориала" назвала письмо ЕСПЧ прецедентом.

Жалоба на закон об иностранных агентах была подана в Европейский суд по правам человека в 2013 году от имени 11 российских правозащитных организаций, в том числе от "Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*. Требование к организациям регистрироваться как "иностранным агентам" ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова и нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека, считают правозащитники. В декабре 20020 года "Мемориал"* обжаловал в ЕСПЧ штрафы, назначенные за отсутствие маркировки об иноагентах.

Сегодня в центре Астрахани около крупнейшего торгового центра напротив железнодорожного вокзала жители города провели одиночные пикеты в поддержку "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал"*. Около часа они стояли с плакатами ""Мемориал"*, мы с вами! Против репрессий!" и "Режим сгнивает. Я/мы "Мемориал"*", передает корреспондент "Кавказского узла".

Участник пикета, руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев заявил, что выйти на акцию его "заставила совесть". "Невозможно остаться в стороне. Во-первых, "Мемориал"* помогал изучать историю нашей страны, сохранять память о репрессированных. Во-вторых, они (правозащитник) помогали тем, кто в настоящее время тоже подвергается политическим преследованиям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Они (власти) ведь на самом деле считают, что правозащитники, историки работают на Запад [...] А на самом деле "Мемориал"* помогает жителям России, невинно арестованным и репрессированным, и их потомкам добиться правосудия, справедливости. И теперь, если что-то случится, некому будет вступиться за меня, за вас, за него", - заключил Долиев.

Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин пояснил, что к проведению пикета его подтолкнули решения судов по "Международному Мемориалу*" и по ПЦ "Мемориал*".

"Я решил выразить свое несогласие с этими решениями судов. Я считаю, что это решения политические. Суд пошел на поводу у прокуратуры, которая стала делать политические заявления в суде вчера (28 декабря) [...] Это неприкрытое политическое преследование, политический заказ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Савин назвал то, что происходит в стране "реабилитацией сталинизма". "Происходят постоянные попытки оправдать репрессии. А в случае "Мемориала"* - это попытка препятствовать научно-исследовательской деятельности, препятствовать донесению правды о репрессиях, а также препятствовать правозащитной деятельности. Мы видим целый ряд репрессивных действий - это нападки на правозащитников - не только на "Мемориал"*, но и на ОВД-Инфо**, это и приговор Юрию Дмитриеву, который я тоже считаю политически мотивированным. Это целая череда репрессий в отношении множества активистов, не связанных с "Мемориалом"*", - отметил он.

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»**, сотрудники проекта узнали 25 декабря. Как оказалось, решение было принято Луховицким судом Московской области еще 20 декабря. За блокировкой сайта "ОВД-инфо"* стоит желание властей регулировать любую информацию о действиях силовиков, и та же участь может вскоре постигнуть сайты "Мемориалов"*, сочли аналитики. Сотрудники "ОВД-инфо"* сегодня подали апелляцию на это решение суда. Петрозаводский городской суд 27 декабря признал историка, главу карельского "Мемориала"* Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия и назначил ему 15 лет колонии строгого режима, сообщил "Интерфакс". Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод и Николай Сванидзе назвали приговор Дмитриеву жестоким и беспричинным.

"Прокурор вчера (28 декабря в суде) сказал, что, мол, "Мемориал"* заставляет каяться страну-победителя в каких-то преступлениях, в которых каяться никто не хочет [...] Государству, которое совершило преступление в отношении собственных граждан, имеет смысл переосмыслить историю и покаяться в том, что было", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пикетчица Елена Байбекова. Спокойно относиться к этому невозможно, дальше будет только хуже, считает она.

Полиция пикетчиков не побеспокоила, некоторые прохожие проявляли интерес к акции. Подходили люди и спрашивали, по какой причине пикетчики стоят с плакатами, кое-то даже фотографировался с пикетчиками.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.