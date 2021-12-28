Адвокаты раскритиковали решение о ликвидации "Международного Мемориала"*

28 декабря 2021, 21:05

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Решение Верховного суда России о ликвидации "Международного Мемориала"* неправосудно и политически мотивировано, оно будет обжаловано, сообщили адвокаты организации. Организация ищет форматы дальнейшей работы, отметил глава правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России прошли прения сторон по делу о ликвидации "Международного Мемориала". На них представители организации и защита призвали суд не удовлетворять иск прокуратуры, однако суд принял решение о ликвидации организации и ее региональных подразделений. Судья, озвучив решение, не огласил мотивировочную часть. Присутствующие в зале встретили решение криками "Позор!"

Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента, 11 ноября. Процесс по иску начался 25 ноября. 14 декабря на заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился приобщить к делу подписи под электронной петицией в поддержку "Мемориалов", однако отказал защите в других ходатайствах.

Сразу после заседания сначала в зале, а затем на пороге здания Верховного суда адвокаты "Международного Мемориала" оказались окружены журналистами, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

Генри Резник заявил, что решение неправосудно и, безусловно, будет обжаловаться. Причинами такого решения суда он считает политические мотивы, боязнь представителей власти активного участия в общественной жизни независимых неправительственных организаций.

«Мы видим, что объявлены иностранными агентами независимые средства массовой информации. Мы видим сомнительные уголовные дела. Всё независимое, в том числе имеющее независимое финансирование, вызывает настороженность власти. Сейчас у нас этап в развитии. Но я уверен, что мы его переживём. Мы придем к такому пониманию, что права человека выше государства», - сказал Генри Резник.

Другой адвокат, представлявший "Международный Мемориал", Михаил Бирюков, в свою очередь, заявил, что такое решение суда обусловлено политической конъюнктурой и имеет целью «поиск врага».

"После ультиматума по поводу НАТО и поиска внешнего врага, властям необходимо для усиления эффекта найти и врага внутреннего. И, к сожалению, его нашли в лице «Мемориала»", - сказал он.

17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации, передает РИА "Новости".

Адвокат Татьяна Глушкова сообщила, что мотивировочная часть должна быть по закону передана защите в течение пяти дней. «Скорее всего, это произойдет уже после новогодних каникул, и тогда мы подадим кассационную жалобу», - отметила она.

Сегодняшнее решение суда было наиболее вероятным, заявил председатель правления "Международного Мемориала"* Ян Рачинский.

«Были возможны два варианта решения. А то, что осуществилось, было более вероятным. Поскольку суды разучились спорить с прокуратурой, тем более с генеральной», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ян Рачинский.

Он также отметил, что организация сейчас будет думать над форматом дальнейшей работы. «Будем думать, что сделать, чтобы продолжить деятельность. «Мемориал» - это не только "Международный Мемориал"* и Правозащитный центр "Мемориал"*, это множество организаций, и так или иначе работа продолжится», - подчеркнул Ян Рачинский.

Напомним, 23 ноября Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Последнее заседание состоялось 23 декабря. Завтра, 29 декабря, процесс продолжится.

12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*). По данным на 21:05 мск 28 декабря ее подписали 138 783 человека. Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

О ценности и значимости работы "Международного Мемориала" красноречиво свидетельствует общественный резонанс, вызванный иском Генпрокуратуры о ликвидации этой организации, указала суду в ходе процесса юрист Татьяна Глушкова. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, указал после первого заседания правозащитник Олег Орлов. Прокуратура избрала тактику тривиализации процесса, избегая разговора о его репрессивности и абсурдности, отметил адвокат Григорий Вайпан.

Ранее правозащитники, юристы и журналисты указали, что закрытие "Мемориалов" нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.