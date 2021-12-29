Блокировка сайта "ОВД-инфо"* продемонстрировала стремление скрывать правду

29 декабря 2021, 21:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За блокировкой сайта "ОВД-инфо"* стоит желание властей регулировать любую информацию о действиях силовиков, и та же участь может вскоре постигнуть сайты "Мемориалов"*, сочли аналитики. Сотрудники "ОВД-инфо"* узнали о блокировке своего сайта постфактум и сегодня подали апелляцию на это решение суда.

В «ОВД-Инфо»* возмущены решением суда и тем, как оно было принято

О том, что Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»*, сотрудники проекта узнали 25 декабря. Как оказалось, решение было принято Луховицким судом Московской области еще 20 декабря.

«Мы не знали о суде, предостережений не было - о блокировке сайта мы узнали в субботу (25 декабря) утром, когда не смогли зайти на собственный сайт. Владелец сайта и сооснователь «ОВД-Инфо»* Григорий Охотин не был проинформирован ни о проверке, ни о заседании суда, ни о блокировке сайта. При этом 14 декабря наш адвокат приезжала по вызову в прокуратуру Луховиц, которая направила иск в суд, и адвокат пыталась получить подробную информацию о претензиях к нам», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь «ОВД-Инфо»* Мария Кузнецова.

По ее словам, на данный момент, «ОВД-Инфо»* не является стороной в деле о блокировке контента. «Поэтому у нас нет решения суда, и мы не знаем, какие конкретно к сайту претензии. Мы будем пытаться войти в процесс, чтобы прояснить ситуацию. Поэтому на данный момент о дальнейшей стратегии юридической говорить сложно», - подчеркнула Мария Кузнецова.

Роскомнадзор пояснил, что блокировка сайта «ОВД-Инфо»* вызвана решением Луховицкого райсуда Московской области, который согласился с доводами прокуратуры, усмотревшей в деятельности медиапроекта «пропаганду терроризма и экстремизма». «Доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации»,— сообщили в РКН «Коммерсанту». Издание отмечает, что сайт «ОВД-Инфо»* пропал из поисковой выдачи «Яндекса» к вечеру 25 декабря.

От соцсетей реакции никакой не было, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь «ОВД-Инфо»* Мария Кузнецова. «Нам в паблики ни одна из администраций соцсетей не прислала уведомлений, и пока все паблики работают. Даже «ВКонтакте» работает. Про то, будут ли выполнять соцсети требования Роскомнадзора: пока мы не знаем не только их позицию, но даже получили ли они действительно такое требование», - добавила она.

«ОВД-Инфо»* позиционирует себя как независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России. «Мы занимаемся ежедневным мониторингом задержаний на публичных мероприятиях и публикуем информацию о других видах политических преследований. Мы верим, что информация освобождает и защищает, а анализ собранных данных позволит изменить ситуацию к лучшему в будущем», - говорится в информации на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Здесь же указано, что сегодня руководство «ОВД-Инфо»* подало апелляционную жалобу на решение суда и потребовало предоставить возможность ознакомиться с материалами дела. «Также мы подали жалобу на действия Луховицкой прокуратуры — ее направили Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Ранее нас уже поддержал Совет по правам человека при президенте — несколько постоянных комиссий СПЧ уже обратились в прокуратуру с просьбой разъяснить им обстоятельства блокировки сайта», - сказано в одном из постов на странице.

Медиапроект «ОВД-Инфо»* был создан программистом Даниилом Бейлинсоном и журналистом Григорием Охотиным после первых массовых задержаний на акциях протеста 2011–2012 годов. Тогда проект координировал задержанных, их родственников и юристов, которые бесплатно защищали протестующих. Постепенно проект расширил сеть защитников до 300 человек в 66 регионах России; кроме того, он занимается социологическими исследованиями, направляет обращения и доклады в ООН и комитет министров Совета Европы. За 2021 год «ОВД-Инфо»* обработал 65 480 звонков, предоставил защиту 3595 задержанным в отделах полиции и 2979 — в судах. Проект поддерживают 19 тысяч регулярных жертвователей, в 2021 году он собрал 247,5 млн руб. частных пожертвований. В сентябре «ОВД-Инфо»* запустило масштабную общественную кампанию против законодательства об иноагентах, через некоторое время Минюст внес проект в реестр «незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента», пишет «Коммерсант». Издание указывает, что одним из главных партнеров «ОВД-Инфо»* является Правозащитный центр «Мемориал»*.

Мосгорсуд сегодня принял решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, согласившись с иском прокуратуры Москвы, которая сочла, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил ПЦ "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов. Решение Мосгорсуда будет обжаловано в вышестоящих судах, сообщили адвокаты. 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений на основании иска Генпрокуратуры в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Это решение адвокаты организации назвали неправосудно и политически мотивированным. Кто выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Аналитики считают решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо»* беспрецедентным

Блокировка сайта «ОВД-Инфо»* - это «беспрецедентное дело», считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода», сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.

«Мы, как цифровые правозащитники, озабочены тем, что «ОВД-Инфо»* был лишен возможности принять участие в судебном разбирательстве, представить свои аргументы, хотя бы узнать, какие материалы вызвали претензии контролирующих органов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Артем Козлюк.

Отметив огромную правозащитную работу, проводившуюся «ОВД-Инфо»*, он подчеркнул, что это не первый случай блокировки сайтов организаций, признанных нежелательными или иностранными агентами. «Но он был «громче» чем остальные», - заметил глава «Роскомсвобды». «Вероятно, подобная судьба может постигнуть и сайты обоих «Мемориалов»* после их запрета. Это будет и в следующем году, и, возможно, дальше. Тренда на разворот и смягчение политики я пока не вижу», - подчеркнул Артем Козлюк.

Что касается соцсетей, требования о блокировании аккаунтов не имеют отношения к решению суда, касающегося отдельных материалов на сайте, указал он. «Это будет очередной рычаг для давления на западные соцсети, что они, мол, не выполняют российское законодательство», - заявил Артем Козлюк.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов видит в блокировке «ОВД-Инфо»* «желание ужесточить регулирование любой информации о правоохранителях»: «Примененная схема блокировки довольно кривая, и ход ее оспаривания покажет, насколько это согласованная история», - заявил Виноградов «Коммерсанту».

Дела о запрете информации в интернете часто рассматриваются без привлечения владельцев сайтов, указал адвокат, старший партнёр проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев.

«Собственно, эта практика и повлекла за собой поправки в законодательство (глава 27.1 Кодекса административного судопроизводства (КАС) России, в которой прямо предусмотрена обязанность суда при подготовке административного дела к судебному разбирательству определить круг лиц, участвующих в деле, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц суд должен привлечь их к участию в деле). Решение о блокировке, принятое в отсутствие лица, чьи права и интересы затронуты, подлежит безусловной отмене согласно статье 310 КАС РФ. Это может быть сделано в апелляционном или кассационном порядке», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Станислав Селезнев.

По его словам, судебная практика такая есть - к примеру, дела группы «Кровосток» и художника Васи Ложкина.

Группа "Кровосток" была основана в Москве в 2003 году, стиль ее творчества характеризуется как "художественный гангста-рэп". В июле 2015 года Кировский райсуд Ярославля признал информацию, размещенную на сайте группы, запрещенной к распространению на территории РФ, посчитав, что она призывает к насилию и употреблению наркотиков. Участники группы не согласились с решением райсуда и обжаловали его в областном суде, который в итоге и отменил решение по делу, передает ТАСС. Картину художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» в 2016 году суд признал экстремистской, но затем решение отменили и отправили на пересмотр. 25 октября 2019 года, согласно информации портала sib.fm, Октябрьский райсуд Новосибирска отказался признавать картину экстремистской, несмотря на то, что на этом настаивала прокуратура.

«Высказывался на этот счет и Пленум Верховного суда России (Постановление от 09.07.2020 № 17). В 2018 году ВС отменял решение суда и отправлял дело на новое рассмотрение именно по этому основанию», - отметил Станислав Селезнев.

Что касается блокировки аккаунтов в соцсетях, то, по словам Селезнва, здесь ситуация принципиально ничем не отличается от блокировки сайта. «Технически только требование получает администратор ресурса, а не провайдер хостинга. И здесь уже вопрос согласия платформы - удалить контент или аккаунт, или оставить», - заметил он.

Петиция против блокировки аккаунтов общественных организаций собрала более 45 тысяч подписей

27 декабря на сайте Change.Org было опубликовано обращение «ОВД-Инфо»* к Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», системам «Яндекс» и Google с призывом к администрациям социальных сетей и IT-платформ «не быть инструментом цензуры и не блокировать аккаунты общественных организаций». В обращении указано, что требование Роскомнадзора заблокировать аккаунты проекта происходит с нарушением всех процедур.

«Это – неприкрытый акт цензуры, от которого пострадает все российское общество: информацией «ОВД-Инфо»* пользуются миллионы россиян, и мы каждый день помогаем им отстаивать свои базовые гражданские права, гарантированные российской Конституцией», - говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что «в условиях жесткой цензуры социальные сети - последний оплот свободы слова», а для самого проекта «ОВД-инфо»* – «единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять правовые инструкции». «Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу и приведет к непоправимым последствиям», - подчеркивается в обращении.

К 21.55 мск 29 декабря обращение подписали 46 955 человек. «Я требую соблюдения конституционных прав для всех граждан России и поддерживаю правозащитную деятельность «ОВД-Инфо»*», - пишет, в частности, подписавшая обращение Olga N. «Я являюсь сам правозащитником и читаю постоянно сайты и каналы правозащитных организаций, да и новости узнаю только из них», - отметил другой подписант Садовин Садовин.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.