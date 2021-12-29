Правозащитники назвали политическими мотивы ликвидации "Мемориала"*

29 декабря 2021, 16:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* является политической репрессией, заявили правозащитники. Решение Мосгорсуда будет обжаловано в вышестоящих судах, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд сегодня ликвидировал Правозащитный центр "Мемориал"*, активисты, собравшиеся у здания Мосгорсуда, встретили решение о ликвидации "Мемориала"* криками: "Позор!" и "Стыдоба". Прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов.

28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений. Решение Верховного суда России неправосудно и политически мотивировано, оно будет обжаловано, сообщили адвокаты организации. Организация ищет форматы дальнейшей работы, отметил глава правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский. Ликвидация "Международного Мемориала"* является свидетельством подавления свободы слова и отходом от общеевропейских ценностей, а закон об иноагентах используется для постепенного сужения пространства независимого критического мышления и диалога, заявили генсек Совета Европы, председатель ОБСЕ и посол США в России.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов назвал судебное решение предсказуемым. "После вчерашнего решения Верховного суда РФ [о ликвидации "Международного Мемориала"*] данное решение Мосгорсуда ожидаемо. Другого и не ждал", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов высоко оценил работу адвокатов. "Будем обжаловать. Защита выступила блестяще. Адвокаты доказали, что процесс – политическая репрессия, а претензии прокуратуры вышли за пределы иска. Защита доказала, что вопрос о маркировке – лишь предлог для закрытия ПЦ. По сути, предъявляемые претензии Правозащитному центру "Мемориал"* – те же, что и претензии, предъявляемые советским диссидентам. К слову, реабилитированным. Прокуратура же сегодня выглядела, как обычно, убого", – сказал он.

Решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* – политическое, согласился председатель совета ПЦ "Мемориал"* Александр Черкасов. "Мы изначально говорили, что закон об иностранных агентах неправовой и не подлежит исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на удушение гражданских прав", – сказал Черкасов.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина также отметила, что сегодняшнее решение суда было ожидаемо. "Будем действовать в соответствии с законом. Будем обжаловать. Решение не вступило в законную силу… Видимо, решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* будет принимать Верховный суд – как высшая инстанция", – сказала Ганнушкина.

Защита обязательно обжалует решение, как только получит полный текст, заявила после суда адвокат Мария Эйсмонт. "У нас есть 30 [рабочих] дней для подачи жалобы", – сказала она. Эйсмонт не исключила и подачи иска в ЕСПЧ.

Правозащитный центр не прекратит деятельность даже в случае закрытия – в той или иной форме центр продолжит функционировать, отметил адвокат Михаил Бирюков. "Деятельность "Мемориала"* важна, мы продолжим свою деятельность в той или иной форме. Пока мы не знаем точно, как, так как у нас нет на руках решения", – сказал он.

Адвокат Правозащитного центра "Мемориал"* Илья Новиков отметил, что "не питал иллюзий" после постановления о ликвидации "Международного Мемориала"*. По его словам, время вынесения решения о ликвидации "Мемориала"* было выбрано не случайно – перед Новым годом люди заняты бытовыми проблемами и мало обращают внимание на судебные процессы. "Важно то, что решение не обращено к исполнению немедленно – в отличие, например, от того, как это было с ФБК**. У нас есть месяц на обжалование, но часы еще не тикают, поскольку месяц отсчитывается с момента изготовления решения в полном объеме, нам дали только короткую выписку. Явно документы выдадут после Нового года. Не раньше февраля-марта наступит реальное прекращение деятельности, а поскольку "Мемориал"* к такой ситуации готов, то катастрофой это не станет. Правозащитный центр уже обозначил позицию, что деятельность прекращать не собирается. Катастрофы не случилось, но наметилась плохая тенденция. Куда она приведет, я не берусь судить", – сказал Новиков.

На улице возле здания суда присутствовали сотрудники посольств Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, США. Они выразили негодование решением суда, но беседовать с прессой отказались, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** организация признана Минюстом РФ экстремистской и запрещена на территории России.