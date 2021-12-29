Решение о ликвидации "Мемориала"* возмутило активистов у здания суда

29 декабря 2021, 13:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Собравшиеся у Мосгорсуда встретили решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* криками "Позор!" и "Стыдоба". К зданию стянуты силовики.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд сегодня ликвидировал Правозащитный центр "Мемориал"*. Прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов. Минюст отказался участвовать в прениях.

Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* 23 ноября. На третьем заседании 16 декабря прокуратура предъявила претензии не к отсутствию, а к размеру и расположению маркировки о статусе иноагента на сайте "Мемориала"*. На четвертом заседании 23 декабря защите было отказано в допросе авторов экспертизы по делу организации, а также в допросе учредителей организации, и заявленных защитой свидетелей с Северного Кавказа. Это говорит о нежелании суда беспристрастно вникать в суть вопроса, отметили правозащитники. Прения сторон 29 декабря не станут последним заседанием по делу, если исход суда не предрешен, спрогнозировали они.

Собравшиеся у зала Мосгорсуда скандируют "Позор!" и "Стыдоба!". Плакатов никто не держит. У зала суда собралось много прессы, в том числе зарубежной, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Активистам стало известно, что приставы выдворяют адвокатов Правозащитного центра из зала суда.

К зданию суда подтянуты полицейские, несколько легковых автомобилей и автобус. Задержаний нет, передал корреспондент "Кавказского узла" в 12.54 мск.

Решение суда о ликвидации "Мемориала"* вызвало возмущение присутствующих."Это возмутительно. Нет слов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из активисток. "Беспредел!" - выкрикнул мужчина. "Это решение будет обжаловано. Я уверена. Нельзя сдаваться", - подчеркнула одна из участниц группы поддержки.

Собравшиеся у здания суда встретили решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* криками "Позор!", на месте присутствуют не менее 20 операторов и фотографов, следует из видеозаписи, размещенной в Telegram-канале центра.

Поддержать сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* к зданию Мосгорсуда пришли десятки людей - как молодежь, так и люди пожилого возраста. Число людей у здания суда в ходе заседания постоянно менялось – люди сменяли друг друга, так как на улице холодно. По данным сервиса "Яндекс.Погода", в Москве -12 градусов.

"Сегодня очень важно не только присутствовать у Мосгорсуда, но и подписать петицию в поддержку Правозащитного центра "Мемориал"*. Правозащитный центр занимается своей непосредственной работой – то есть защищает права людей, предоставляет адвокатов, юристов, и каждый случай – уникальный", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" студент Бауманского университета Дмитрий.

В 2018 году в Чечне судили главу грозненского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Оюба Титиева по обвинению в хранении наркотиков. Титиев вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили силовики. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни приговорил его к четырём годам лишения свободы, в июне 2019 года он был условно-досрочно освобожден.

"Я следила за делом Оюба Титиева, который работает в Чечне. Очевидно, его преследование стало следствием его правозащитной работы. Тогда на его защиту встали видные правозащитники. Сегодня защитить кого-то вряд ли возможно – суду плевать на закон, что показывает решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала"*, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" школьный учитель Светлана Юрьевна.

28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений. Решение Верховного суда России неправосудно и политически мотивировано, оно будет обжаловано, сообщили адвокаты организации. Организация ищет форматы дальнейшей работы, отметил глава правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский. Ликвидация "Международного Мемориала"* является свидетельством подавления свободы слова и отходом от общеевропейских ценностей, а закон об иноагентах используется для постепенного сужения пространства независимого критического мышления и диалога, заявили генсек Совета Европы, председатель ОБСЕ и посол США в России.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.