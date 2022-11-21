Стали известны подробности дела о дискредитации военных астраханкой Мариной Кавериной

21 ноября 2022, 10:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Астрахани Марина Каверина распространила листовки, в которых содержались призывы против мобилизации, и была оштрафована судом на 30 тысяч рублей. Каверина признала в суде свою вину в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября суд в Астрахани признал местную жительницу Марину Каверину виновной в дискредитации вооруженных сил России.

Сумма штрафа, который назначил Кировский районный суд в Астрахани Марине Кавериной по статье о дискредитации военных, составила 30 тысяч рублей. В суде Каверина признала вину, сообщили 20 ноября "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Каверина разместила 28 октября на одном из гаражей листовки, текст которых приводит издание. В них она выступила против мобилизации, призвала вернуть солдат домой и сменить власть, не указав кого именно.

Комментариев от Марины Кавериной или ее представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш** отметил, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября суд в Астраханской области признал виновным жителя Камызякского района Игоря Степаненко в дискредитации вооруженных сил России.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.