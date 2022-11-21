21 ноября 2022, 10:59

Стали известны подробности дела о дискредитации военных астраханкой Мариной Кавериной

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Астрахани Марина Каверина распространила листовки, в которых содержались призывы против мобилизации, и была оштрафована судом на 30 тысяч рублей. Каверина признала в суде свою вину в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября суд в Астрахани признал местную жительницу Марину Каверину виновной в дискредитации вооруженных сил России.

Сумма штрафа, который назначил Кировский районный суд в Астрахани Марине Кавериной по статье о дискредитации военных, составила 30 тысяч рублей. В суде Каверина признала вину, сообщили 20 ноября "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Каверина разместила 28 октября на одном из гаражей листовки, текст которых приводит издание. В них она выступила против мобилизации, призвала вернуть солдат домой и сменить власть, не указав кого именно.

Комментариев от Марины Кавериной или ее представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш** отметил, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября суд в Астраханской области признал виновным жителя Камызякского района Игоря Степаненко в дискредитации вооруженных сил России.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Резервисты из Астраханской области отправлены на подготовку в Чечню", "Власти отчитались об отсутствии пробки на выезде из Астраханской области в Казахстан", "Сержант из Астраханской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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