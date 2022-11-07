Жительница Астрахани оштрафована за дискредитацию военных

07 ноября 2022, 22:46

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Суд в Астрахани признал Марину Каверину виновной в дискредитации российских вооруженных сил.

Административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) в отношении Марины Кавериной поступил в Кировский райсуд Астрахани вечером 29 октября.

Дело было рассмотрено судьей в тот же день, вынесение решения заняло 15 минут, следует из информации на сайте суда. Данные по делу в судебной картотеке были обновлены только в ноябре.

Каверину признали виновной и назначили ей административное наказание. На сайте суда не уточняется, какую сумму штрафа определил женщине суд, подробности дела также не приводятся.

Максимальное наказание по статье о дискредитации вооруженных сил России, действующей с 4 марта, предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш*.

"Кавказский узел" также писал, что 3 октября Кировский райсуд Астрахани в один день вынес решения по трем административным делам о дискредитации российской армии, признав всех трех фигуранток - Светлану Мулдагалиеву, Анну Попову и Ирину Шаломскую - виновными.

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* внесен в реестр физлиц-иноагентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.