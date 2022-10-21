Три жительницы Астрахани оштрафованы за дискредитацию военных

21 октября 2022, 03:40

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Кировский райсуд Астрахани в один день вынес решения по трем административным делам о дискредитации российской армии, признав всех трех фигуранток виновными.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В Астраханской области одним из недавних дел по этой статье стало дело жителя Ахтубинска Игоря Гребенева: он был оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию видеоролика в соцсети "Одноклассники", поскольку суд счел содержание видео дискредитирущим российских военных.

Информация о делах Светланы Мулдагалиевой, Анны Поповой и Ирины Шаломской появилась в базе суда 19 октября.

Согласно информации из картотеки суда, решения были вынесены в день поступления дел в суд, 3 октября. Все три дела рассмотрела одна судья, назначив каждой из трех женщин административное наказание.

Максимальное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) для граждан составляет штраф в 50 тысяч рублей.

На сайте Кировского райсуда Астрахани не уточняется, какие именно штрафы назначены Мулдагалиевой, Поповой и Шаломской. Комментариями оштрафованных относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.