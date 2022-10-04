Суд оштрафовал астраханца за дискредитацию военных

04 октября 2022, 17:04

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Житель Ахтубинска Игорь Гребенев оштрафован на 30 тысяч рублей за размещение в соцсети "Одноклассники" видеоролика, который суд счел дискредитирующим российские вооруженные силы.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Так, 8 августа стало известно, что по указанной статье судом в Ахтубинске оштрафован житель Астраханской области Иса Магомедгаджиев. 15 августа Ленинский суд Астрахани отказался рассматривать административный протокол о дискредитации российских военных в отношении Мурада Аидова.

Житель Ахтубинска Игорь Гребенев в социальной сети "Одноклассники" разместил ролик, который силовики сочли дискредитирующим российские вооруженные силы, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*.

В отношении Гребенева силовики составили сразу три административных протокола, все они поступили в суд в один день, однако Ахтубинский районный суд объединил три дела. Рассмотрение дела прошло без присутствия Гребенева, так как "он просил рассмотреть дело в его отсутствие" и "указал, что вину признает", говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Суд учел, что Гребенев "работает, разведен, имеет иждивенца, ранее не привлекался к административной ответственности" и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, следует из текста документа.

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