Дело о дискредитации армии жителем Астрахани возвращено в полицию

18 августа 2022, 18:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский суд Астрахани отказался рассматривать административный протокол о дискредитации российских военных в отношении Мурада Аидова.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 8 августа стало известно, что по указанной статье судом в Ахтубинске оштрафован житель Астраханской области Иса Магомедгаджиев.

Ленинский суд Астрахани из-за грубых процессуальных нарушений вернул полиции административное дело по дискредитационной статье в отношении Мурада Аидова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Материалы дела в отношении Мурада Аидова поступили в суд 15 августа, в тот же день судья вернул их без рассмотрения. "Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", - говорится в карточке дела на сайте Ленинского районного суда. Информация о решении, которое принял суд, была внесена на сайт 17 августа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.