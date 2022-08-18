18 августа 2022, 18:10

Дело о дискредитации армии жителем Астрахани возвращено в полицию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский суд Астрахани отказался рассматривать административный протокол о дискредитации российских военных в отношении Мурада Аидова.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 8 августа стало известно, что по указанной статье судом в Ахтубинске оштрафован  житель Астраханской области Иса Магомедгаджиев.

Ленинский суд Астрахани из-за грубых процессуальных нарушений вернул полиции административное дело по дискредитационной статье в отношении Мурада Аидова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Материалы дела в отношении Мурада Аидова поступили в суд 15 августа, в тот же день судья вернул их без рассмотрения. "Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", - говорится в карточке дела на сайте Ленинского районного суда. Информация о решении, которое принял суд, была внесена на сайт 17 августа.

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** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Астрахани признан виновным в дискредитации армии", "Житель Астрахани арестован после пацифистского пикета", "Дело Анны Штригель о дискредитации военных повторно поступило в суд".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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