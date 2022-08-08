Трое жителей Юга России подверглись преследованию за дискредитацию армии

08 августа 2022, 05:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протоколы по административной статье о дискредитации российской армии в отношении двух жителей Адыгеи Нурдина Бекуха и Мурата Кумыкова поступили в суды, а житель Астраханской области Иса Магомедгаджиев оштрафован.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 6 августа стало известно, что по указанной статье оштрафована на 30 тысяч рублей ростовчанка Ирина Сергеенко.

В отношении жителя Адыгеи Нурдина Бекуха составлен протокол по статье о дискредитации российской армии. Материалы его дела поступили в Тахтамукайский районный суд, сообщают 7 августа "Кавказ.Реалии"*.

Аналогичное дело поступило в городской суд Нальчика в отношении Мурата Кумыкова.

В Астраханской области по данной административной статье оштрафован Иса Магомедгаджиев. Ахтубинский суд оштрафовал его, однако сумма штрафа неизвестна.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.