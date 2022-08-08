Прокурор. Фото https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/prosrochennye_lekarstva_vyyavleny_v_fapakh_rayona_v_dagestane/

08 августа 2022, 05:05

Трое жителей Юга России подверглись преследованию за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протоколы по административной статье о дискредитации российской армии в отношении двух жителей Адыгеи Нурдина Бекуха и Мурата Кумыкова поступили в суды, а житель Астраханской области Иса Магомедгаджиев оштрафован.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 6 августа стало известно, что по указанной статье оштрафована на 30 тысяч рублей ростовчанка Ирина Сергеенко.

В отношении жителя Адыгеи Нурдина Бекуха составлен протокол по статье о дискредитации российской армии. Материалы его дела поступили в Тахтамукайский районный суд, сообщают 7 августа "Кавказ.Реалии"*.

Аналогичное дело поступило в городской суд Нальчика в отношении Мурата Кумыкова.

В Астраханской области по данной административной статье оштрафован Иса Магомедгаджиев. Ахтубинский суд оштрафовал его, однако сумма штрафа неизвестна.

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** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградский активист оштрафован за участие в пацифистской акции", "Протоколы по статье о дискредитации армии составлены на правозащитников за пикеты на Красной площади", "Учитель из Краснодара уволена за высказывания о действиях российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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