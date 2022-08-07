Ростовчанка оштрафована за пацифистский пикет

07 августа 2022, 23:25

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей Ирину Сергеенко, задержанную во время пикета, по статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП России), жители, в том числе Ростовской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. К примеру, Дмитрий Скидаченко из Каменского района и Роман Степунин из Волгодонского района 2 августа были оштрафованы за дискредитацию российских вооруженных сил.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Ирину Сергеенко задержали в Ростове-на-Дону 3 августа, когда она вышла на одиночный пикет с плакатом, на котором был лозунг против спецоперации на Украине. В тот же день активистка была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.