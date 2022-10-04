04 октября 2022, 20:46

Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Астраханской области признал виновным жителя Камызякского района Игоря Степаненко в дискредитации российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Так, сегодня стало известно, что житель Ахтубинска Игорь Гребенев был оштрафован на 30 тысяч рублей за размещение в соцсети "Одноклассники" видеоролика, который суд счел дискредитирующим российские вооруженные силы.

Камызякский райсуд признал местного жителя Игоря Степаненко виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*. Что именно совершил Степаненко, не сообщается.

Дело Степаненко по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) поступило в суд 29 сентября, 3 октября было вынесено постановление о назначении административного наказания, следует из карточки дела на сайте Камызякского райсуда. Какое именно наказание вынесено Степаненко, не указывается, однако известно, что наказание для граждан по этой статье - штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Комментариев Степаненко или его представителей относительно решения суда не поступало.

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** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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