13 декабря 2022, 06:25

Астраханец Русанов обвинен в дискредитации армии России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В суд Икрянинского района Астраханской области поступило административное дело Сергея Русанова, обвиненного в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 29 октября суд в Астрахани признал местную жительницу Марину Каверину виновной в дискредитации вооруженных сил России. Поводом для возбуждения административного дела стали листовки против мобилизации, которые распространяла Каверина.

Административное дело по статье о дискредитации российской армии составлено в отношении астраханца Сергея Русанова, пишет 12 декабря "ОВД-Инфо"*.

Дело Русанова уже поступило в Икрянинский районный суд, дата заседания не назначена.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Резервисты из Астраханской области отправлены на подготовку в Чечню", "Власти отчитались об отсутствии пробки на выезде из Астраханской области в Казахстан", "Сержант из Астраханской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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