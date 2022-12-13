Астраханец Русанов обвинен в дискредитации армии России

13 декабря 2022, 06:25

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В суд Икрянинского района Астраханской области поступило административное дело Сергея Русанова, обвиненного в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К примеру, 29 октября суд в Астрахани признал местную жительницу Марину Каверину виновной в дискредитации вооруженных сил России. Поводом для возбуждения административного дела стали листовки против мобилизации, которые распространяла Каверина.

Административное дело по статье о дискредитации российской армии составлено в отношении астраханца Сергея Русанова, пишет 12 декабря "ОВД-Инфо"*.

Дело Русанова уже поступило в Икрянинский районный суд, дата заседания не назначена.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.