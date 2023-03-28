ЕСПЧ коммуницировал жалобы пострадавших от пыток жителей Юга России

28 марта 2023, 10:40

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Европейский суд по правам человека коммуницировал 14 жалоб граждан России, подвергшихся пыткам в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Всего ЕСПЧ коммуницировал 37 жалоб пострадавших от пыток россиян.

В числе обратившихся – чеченский оппозиционер Ибрагим Янгулбаев, актер Тимур Дебишев из Грозного, Абдул-Халим Абдулмежидов из чеченского города Шали, Хасан Исламов из станицы Савельевская в Наурском районе Чечни, активистки правозащитной группы "Марем" из Дагестана, Альберт Хамхоев из Ингушетии, активист Аслан Иритов из Нальчика и члены его семьи, житель Нальчика Тимур Жамбеков, Максим Тимошенко из Геленджика и подвергшийся пыткам в Геленджике Денис Каримов из Карачаево-Черкесии, Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны из Анапы, Андрей Лихман из Тимашевска, пенсионерка Клавдия Кушникова из Тихорецкого района в Краснодарском крае и Арам Гамбарян из Краснодара.

Эти жалобы планируется рассмотреть в ближайшее время, сообщили 27 марта "Кавказ. Реалии"*.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Коммуникация означает, что ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы и уведомил власти России об этом.

«Россия может проигнорировать вопросы ЕСПЧ, однако суд в любом случае изучит материалы дела и вынесет свой вердикт», - прокомментировал новость о решении ЕСПЧ начать коммуникацию по жалобам на пытки руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец в своем телеграмм-канале.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагима Янгулбаева, по его словам, 22 мая 2017 года увезли из дома силовики, которые били его и пытали, требуя назвать данные участников одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", где критиковались методы работы чеченских властных структур. После этого Янгулбаев полтора года провел в СИЗО, пока не декриминализовали статью о разжигании межнациональной розни, по которой на него было заведено уголовное дело. Следствие отказалось возбуждать дело о жалобе Янгулбаева на пытки, с этим в апреле 2019 года согласился и суд в Грозном.С жалобой на нарушение его прав правозащитники обратились в ЕСПЧ 20 февраля 2020 года. Они указали на избиение Янгулбаева силовиками и необоснованный арест.

В 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело по заявлению Тимура Дебишева.

Также в Страсбургский суд подал иск осужденный по делу о причастности к боевикам Абдул-Халим Абдулмежидов из Шали. Ранее, 19 июня 2020 стало известно, что Верховный суд Чечни прекратил производство по его жалобе на пытки. Представитель потерпевшего заявил, что подаст кассационную жалобу на это решение.

В 2021 году активистки группы "Марем" укрывали дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова - Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия. Дагестанская полиция вломилась в квартиру и с применением грубой силы к волонтерам передала Тарамову её отцу. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом.

10 сентября 2018 года суд в Назрани приговорил спортсмена Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Сам Хамхоев вину признать отказался, заявив, что его пытали после задержания. Верховный суд Ингушетии зачел Хамхоеву арест в счет назначенного ему условного лишения свободы, но отказался признать его невиновным в хранении оружия. Правозащитники добиваются расследования дела о пытках Хамхоева - оно к апрелю 2021 года останавливалось не менее 13 раз.

Житель Нальчика Тимур Жамбеков заявил, что в июне 2017 года его пытали, добиваясь признания в кражах. По его показаниям, он был задержан вместе с двоюродным братом и тремя знакомыми. Его заковали в наручники и надели на голову пакет, после чего избивали его в машине и в помещении силовой структуры, нанося удары по голове и по телу, в том числе огнетушителем, а также пытали его током. Пытки продолжались несколько часов, после чего Жамбеков подписал явку с повинной.

Судмедэкспертиза подтвердила наличие у Жамбекова перелом ребра, кровоподтеки и ссадины на груди, руках и ногах, ссадины на руках, груди и спине. Эксперт определил, что пострадавшему был причинен вред средней тяжести. Жамбеков пожаловался на пытки в Следственный комитет, однако следователи по данным на июнь 2021 года вынесли 19 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

В августе 2019 года Максим Тимошенко, работающий специалистом по миграционному учету иностранных граждан, был приглашен в полицию в отдел по вопросам миграции в Геленджике. Туда позже пришли сотрудники одной из силовых структур, надели на него наручники и привезли в собственный отдел. Тимошенко рассказал, что там от него потребовали признаться в организации незаконной миграции, а также настаивали на даче показаний на генерального директора фирмы, в которой он работает. По словам мужчины, его избивали и нанесли десять ударов электрошокером. Тимошенко также заявил, что ему надевали на голову пакет и били головой о стол.

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