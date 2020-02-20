Сын чеченского судьи пожаловался в ЕСПЧ на пытки

Юристы "Комитета против пыток" обратились сегодня в Страсбургский суд с жалобой на нарушение прав уроженца Чечни Ибрагима Янгулбаева. Правозащитники указали на избиение Янгулбаева силовиками и необоснованный арест.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагима Янгулбаева, по его словам, 22 мая 2017 года увезли из дома силовики, которые били его и пытали, требуя назвать данные участников одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", где критиковались методы работы чеченских властных структур. После этого Янгулбаев полтора года провел в СИЗО, пока не декриминализовали статью о разжигании межнациональной розни, по которой на него было заведено уголовное дело. Следствие отказалось возбуждать дело о жалобе Янгулбаева на пытки, с этим в апреле 2019 года согласился и суд в Грозном.

28 января Ибрагим Янгулбаев вместе с еще двумя жителями Чечни выступил на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном нарушению прав человека на Северном Кавказе. В Чечне сформировался тоталитарный режим, членам ПАСЕ представитель Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.