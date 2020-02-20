20 февраля 2020, 14:59
Сын чеченского судьи пожаловался в ЕСПЧ на пытки
Юристы "Комитета против пыток" обратились сегодня в Страсбургский суд с жалобой на нарушение прав уроженца Чечни Ибрагима Янгулбаева. Правозащитники указали на избиение Янгулбаева силовиками и необоснованный арест.
Как писал "Кавказский узел", Ибрагима Янгулбаева, по его словам, 22 мая 2017 года увезли из дома силовики, которые били его и пытали, требуя назвать данные участников одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", где критиковались методы работы чеченских властных структур. После этого Янгулбаев полтора года провел в СИЗО, пока не декриминализовали статью о разжигании межнациональной розни, по которой на него было заведено уголовное дело. Следствие отказалось возбуждать дело о жалобе Янгулбаева на пытки, с этим в апреле 2019 года согласился и суд в Грозном.
28 января Ибрагим Янгулбаев вместе с еще двумя жителями Чечни выступил на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном нарушению прав человека на Северном Кавказе. В Чечне сформировался тоталитарный режим, членам ПАСЕ представитель Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.
В связи с тем, что на национальном уровне не удалось добиться эффективного расследования жалобы Ибрагима Янгулбаева на пытки, сегодня была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, сообщили сегодня в Комитете против пыток. По мнению правозащитников, в отношении Ибрагима Янгулбаева были нарушены статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующая запрет пыток и право на эффективное расследование, а также статья 13, гарантирующая эффективные средства правовой защиты, и статья 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.
"Следователи так и не объяснили происхождение телесных повреждений Ибрагима Янгулбаева и не дали надлежащей оценки его показаниям. Российская судебная система проигнорировала эти существенные нарушения", - привела пресс-служба Комитета против пыток слова руководителя северокавказского филиала организации Дмитрия Пискунова.
Пискунов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что семья Янгулбаева была вынуждена покинуть Чечню. "Они уехали в 2018 году, когда еще только в отношении него началось уголовное дело. А сам Ибрагим уехал из Чечни сразу после того, как было принято решение о прекращении в отношении против него уголовного дела, ввиду частичной декриминализации статьи 282, когда его отпустили из СИЗО в январе 2019 года. Он присоединился к семье", - пояснил правозащитник.
Напомним, что Янгулбаев рассказывал, как силовики избивали его и пытали током, подвешивая за руки и ноги на металлическом ломе. При этом молодой человек несколько раз терял сознание. По данным правозащитников, 25 мая 2017 года, спустя три дня после задержания Янгулбаева, в спецприемнике МВД у него были зафиксированы множество ссадин на теле, гематомы на руках, ногах и спине, ушибы мягких тканей головы.
В Комитет против пыток обратился отец Ибрагима Янгулбаева, судья в отставке Сайди Янгулбаев. Он сделал это еще летом 2017 года. Следователи трижды отказывали в возбуждении уголовного дела о пытках, два из этих отказов были отменены как незаконные.
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Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"