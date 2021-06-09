Правозащитники пожаловались на отказ расследовать пытки нальчанина

09 июня 2021, 16:24

Следователи почти два десятка раз за четыре года отказались расследовать заявление о пытках жителя Нальчика Тимура Жамбекова, осужденного, как и его брат Рустам Кучменов, по обвинению в кражах, сообщили в "Комитете против пыток". Правозащитники направили в ЕСПЧ жалобу на пытки нальчанина.

Как писал "Кавказский узел", житель Нальчика Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. 26 июля 2020 года уголовное дело о пытках Кучменова было прекращено в шестой раз, сообщил "Комитет против пыток".

Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах. По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье Кучменова существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат.

8 июня юристы "Комитета против пыток" направили в ЕСПЧ жалобу в интересах родственника Рустама Кучменова - Тимура Жамбекова, который пожаловался на то, что в июне 2017 года его пытали, добиваясь признания в кражах, сообщил на своем сайте "Комитет против пыток".

По версии правозащитников, 2 июня 2017 года нальчанин Тимур Жамбеков был задержан вместе с двоюродным братом и тремя знакомыми. Его заковали в наручники и надели на голову пакет, после чего избивали его в машине и в помещении силовой структуры, нанося удары по голове и по телу, в том числе огнетушителем, а также пытали его током. Пытки продолжались несколько часов, после чего Жамбеков подписал явку с повинной.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие у Тимура Жамбекова перелом ребра, кровоподтеки и ссадины на груди, руках и ногах, ссадины на руках, груди и спине. Эксперт определил, что пострадавшему был причинен вред средней тяжести. 5 июня 2017 года Жамбеков пожаловался на пытки в Следственный комитет, но с тех пор следователи вынесли 19 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, говорится в публикации правозащитной организации.

Правозащитникам не удалось добиться расследования заявления о пытках Жамбекова "на национальном уровне", объяснил подачу жалобы в ЕСПЧ руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

"Следственный отдел по Нальчику отказывает в возбуждении уголовного дела, мы обжалуем этот отказ в суд, на судебное заседание они приносят отмену этого отказа и возобновление предварительной проверки, суд прекращает производство по нашей жалобе, через 10 дней или через месяц выносится новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мы его обжалуем - и всё повторяется. Так было неоднократно. И понимая, что этот "пинг-понг" будет так же продолжаться, мы приняли решение обращаться в Европейский суд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аламов уточнил, что Жамбеков пожаловался на пытки так же, как и его родственник Рустам Кучменов. Они, как и еще три человека, проходили обвиняемыми по одному делу о кражах. В "Комитет против пыток" обращались все пятеро: по их словам, в июне 2017 года их пытали силовики, добиваясь признания в кражах, добавил Аламов. "Все пятеро заявляли, что их избивали в здании управления [силовой структуры] по Кабардино-Балкарии. Но мы смогли однозначно, утвердительно сказать, что пытки применялись только к Жамбекову и Кучменову", - отметил Магомед Аламов.

По данным правозащитников, Жамбеков 15 ноября 2019 года был приговорен к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, но был отменен кассационной инстанцией в Пятигорске, после чего дело вернули на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию - в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Тимура Жамбекова опрашивали в рамках расследования дела о пытках его брата Рустама Кучменова, но в рамках проверки по заявлению о пытках Жамбекова Рустам Кучменов до сих пор не был опрошен, хотя это должно было произойти, если бы проверка проводилась должным образом, добавил Аламов.

Недовольство бездействием следователей выразила и супруга Тимура Жамбекова Залина. "Четыре года прошло с тех пор - и никакого результата, ничего, кроме отказов, мы не получаем. Расследование не ведется. Я думаю, им это невыгодно. Конечно, я отношусь к этому отрицательно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Залины, уголовное преследование ее мужа сильно повлияло на ее жизнь. "Приходится много работать, чтобы оплачивать адвоката. Из-за этого я была вынуждена переехать в Москву. Все эти передачи, посылки - тоже на мне. У меня появились проблемы с нервами, на фоне этого возникли проблемы со здоровьем", - пожаловалась она, добавив, что в последний раз виделась с мужем в 2018 году, когда он еще находился в СИЗО.