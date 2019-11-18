Колония строго режима. Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 ноября 2019, 20:14

Пожаловавшийся на пытки житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет колонии

Чегемский райсуд вынес обвинительный приговор жителю селения Шалушка Рустаму Кучменову, который заявлял о пытках после задержания. Его защита пообещала обжаловать решение суда. Юрист "Комитета против пыток" также раскритиковал приговор, напомнив о деле в отношении избивавших Кучменова силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. 21 августа "Комитет против пыток" сообщил, что дело о пытках Кучменова возобновлено и передано сотрудникам управления СКР по Кабардино-Балкарии. Расследование дела о пытках Кучменова удалось возобновить после жалоб в главное следственное управление по СКФО.

По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье мужчины существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат. По его словам, у Кучменова была повреждена металлическая конструкция, которой были зафиксированы его шейные позвонки после аварии.

О том, что Рустам Кучменов приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, корреспонденту «Кавказского узла» сообщил сегодня адвокат Рустам Тарханов, представляющий интересы Кучменова по уголовному делу. Приговор был оглашен в Чегемском райсуде 15 ноября. Кучменов был взят под стражу в зале суда.

Рустам Тарханов считает приговор необоснованным. "Будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - заявил он. 

Пост Магомеда Аламова на его странице в Facebook. https://www.facebook.com/profile.php?id=100001856121503Приговор Кучменову раскритиковал и юрист «Комитета против пыток» Магомед Аламов. «Вчера в Чегемском районном суде был оглашен приговор в отношении пяти жителей Кабардино-Балкарской Республики! Они обвинялись в совершении краж. Адвокаты подсудимых были удивлены сроками, которые озвучил суд, они получили от 7 лет 3 месяцев до 2 лет 3 месяцев. В ходе судебного следствия все подсудимые заявляли, что показания и явки с повинной у них выбивались [силовиками]», - написал 16 ноября на своей странице в Facebook Магомед Аламов.

По его словам, подтверждением слов осужденных является уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), возбужденное в отношении начальника отдела одной из силовых структур. «Потерпевшим по делу признан заявитель «Комитета против пыток» Рустам Кучменов, которого суд вчера приговорил к 6 годам колонии строгого режима при отсутствии каких-либо объективных доказательств его вины, кроме показаний его знакомых, выбитых под пытками. Следствие по данному делу, кстати получившему широкий общественный резонанс, еще не завершено, а виновному не предъявлено обвинение. Более того, уголовное дело прекращалось незаконно два раза и было возобновлено после обращение к руководству Главного следственного управления по СКФО, которое установило многочисленные нарушения в ходе расследования. Однако, никто по данному факту не привлечен к ответственности», - отметил Магомед Аламов.

Напомним, что защита Кучменова неоднократно жаловалась на затягивание расследования дела о пытках. Так, 8 июля 2017 года, а также 20 августа 2018 года были направлены жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а 14 мая 2018 года Кучменов вместе с юристом Магомедом Аламовым побывали на приеме у замруководителя кабардино-балкарского следственного управления Алима Бабаева. В январе 2019 года следствие в Нальчике приостановило расследование дела о превышении силовиками полномочий в отношении Кучменова, объяснив свое решение тем, что подозреваемый силовик не может участвовать в уголовном деле. Юристы "Комитета против пыток" сочли это решение "странным" и обжаловали его в суде.

Примечание:

"Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии", "Расул Кудаев заявил Верховному суду о своей невиновности", "Трое осужденных за нападение на Нальчик попросили освободить их".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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