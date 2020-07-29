Дело о пытках Кучменова прекращено в шестой раз

29 июля 2020, 16:51

Следователь в очередной раз – шестой по счету - прекратил уголовное дело о пытках силовиками жителя Нальчика Рустама Кучменова после задержания, сообщил сегодня «Комитет против пыток». Правозащитники намерены обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. Уголовное дело о пытках Кучменова было прекращено в очередной раз 25 февраля 2020 года, и юристы "Комитета против пыток" подали жалобу в Нальчикский горсуд на это решение следствия, отметив, что в деле много противоречий. 24 мая расследование дела было возобновлено. Дело о пытках Кучменова затягивается, заявил в начале июня юрист "Комитета против пыток", который потребовал очных ставок между потерпевшим и свидетелями, а также опознания участвовавшего в задержании Кучменова силовика.

Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах. По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье мужчины существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат. По его словам, у Кучменова была повреждена металлическая конструкция, которой были зафиксированы его шейные позвонки после аварии.

После очередного возобновления расследования дела о пытках Кучменова юристы «Комитета против пыток» направили следователю ходатайство о проведении ряда следственных действий: об очной ставке между адвокатом и потерпевшим, между адвокатом и следователем, о проведении опознания потерпевшим силовика, который задерживал и пытал его в управлении уголовного розыска, и дополнительных допросах росгвардейцев.

Однако следователь своевременно не ответил на это ходатайство правозащитников, поэтому они обратились в суд. И уже в суде следователь сообщил, что в очередной раз – шестой по счету - прекратил уголовное дело о пытках 26 июля, говорится в поступившем сегодня в «Кавказский узел» сообщении «Комитета против пыток».

«На первом слушании следователь […] вообще не смог вспомнить, какое решение он принял по уголовному делу, но на вчерашнее заседание пришел уже подготовленный. Следователь рассказал суду, что в очередной раз прекратил уголовное дело о пытках за два дня до судебного заседания – 26 июля», - приводятся в сообщении слова юриста «Комитета против пыток» Магомеда Аламова, представляющего интересы Рустама Кучменова.

Также в ходе судебного процесса, по словам Аламова, правозащитники выяснили, что их ходатайство о проведении следственных действиях было удовлетворено, но проводить эти действия следователь все равно не стал. «Ознакомиться с текстом прекращения уголовного дела нам пока не удалось, так как, по словам [следователя], руководство запретило ему приносить материалы дела в суд. Несмотря на это, в ближайшее время мы добьемся ознакомления с материалами дела и обжалуем его прекращение», - подчеркнул Аламов.

Также, по его словам, правозащитники обратятся к руководству следователя с требованием привлечь его к дисциплинарной ответственности.