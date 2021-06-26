Правозащитники раскритиковали попытку полиции реанимировать дело против Анохиной

26 июня 2021, 22:25

Глава махачкалинского РОВД обжаловал решение суда, оправдавшего журналистку Светлану Анохину и волонтеров "Марем" после задержания в шелтере для жертв домашнего насилия. Полиция требует привлечь в качестве свидетеля отца чеченки Халимат Тарамовой, а саму Тарамову допрашивать не хочет, указал юрист "Комитета против пыток".

Как писал "Кавказский узел", 10 июня чеченские силовики вывезли из Дагестана дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова - Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, организованном правозащитной группой "Марем". Это вызвало протесты правозащитников. Группа "Марем" подала сегодня заявление в дагестанское управление Следкома, где указала, что сотрудники правоохранительных органов ворвались в шелтер в гражданской одежде и не предъявляя никаких оснований для этого. Правоохранители применили силу, чтобы проникнуть в шелтер, следует из опубликованного в Telegram видео.

В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что в рио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку , если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

Полиция добивается пересмотра решения Ленинского райсуда Махачкалы о закрытии дела по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), сообщила представитель "Марем" Катерина Нерозникова.

"Это то дело, то самое, когда девочек тащили по лестнице, оставили на них массу следов бережных [в] виде синяков. Сейчас <силовики> это хотят оспорить. И вызвать свидетеля того, что девочки наши препятствовали законным действиям полиции. Кто свидетель? Отец Халимат - Аюб Тарамов", - написала Нерозникова 25 июня на своей странице в Facebook.

На видео инцидента в шелтере, опубликованном 17 июня в Telegram-канале издания Readovka, девушка приоткрывает дверь изнутри помещения, и вместе с еще одной женщиной говорит с людьми в подъезде. Вскоре девушку начинают тянуть наружу, и поднимается громкий женский крик. На помощь прибегают еще три девушки. Они стоят в дверях и не пускают никого внутрь. Происходит потасовка, в ходе всех, за исключением одной девушки, вытягивают в подъезд. Один из участников потасовки одет в форменную голубую рубашку. После потасовки в квартиру заходит мужчина в гражданской одежде, он сразу выключает камеру, которая и запечатлела произошедшее. В публикации поясняется, что этот мужчина - Аюб Тарамов.

Публикация сопровождается фотографией фрагмента полицейской жалобы, где говорится, что одна из женщин в шелтере "создавала препятствия в исполнении законных функций сотрудников полиции".

"Более того, суд не придал никакого значения необходимости допроса в качестве свидетеля по делу Тарамова А.Д., который присутствовал на проводимом мероприятии по заявлению последнего", - сказано в жалобе.

Подруга Тарамовой Анна Манылова ранее рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Государственная телекомпания "Грозный" после возвращения Тарамовой в Чечню подготовила спецрепортаж о ней. Девушка сказала на камеру в присутствии местных правозащитников, что рада оказаться дома, и заверила, что ее права "абсолютно не ущемляют". Пользователи Instagram усомнились в искренности этих слов. В Чечне вырисовывается тренд на использование медиа с целью купировать резонанс вокруг громких сюжетов, связанных с нарушениями прав человека в регионе, заявили правозащитники Саида Сиражудинова и Светлана Ганнушкина, комментируя спецрепортаж о Тарамовой.

Журналист Владимир Севриновский в комментарии к публикации Нерозниковой иронически отнесся к требованиям полиции допросить отца Халимат Тарамовой в качестве свидетеля. "Отличный такой свидетель, врывающийся в чужой дом и первым делом выворачивающий видеокамеру", - написал он.

Апелляционную жалобу подал руководитель Ленинского районного отделения полиции в Махачкале, уточнил глава северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов. По его словам, Верховный суд Дагестана должен будет рассмотреть жалобу в течение двух месяцев. По мнению Аламова, саму Халимат не называют свидетельницей, потому что допрашивать ее полиция не хочет. "Если она будет говорить правду, она скажет, что никто ее насильно не удерживал. До похищения полицией она отправляла обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой ее не искать. Незадолго до нападения силовиков в квартиру являлся сотрудник полиции, опросил ее, сделал с ней фотографию и ушел", - приводятся слова Аламова в сегодняшней публикации "Кавказ.Реалий"*.

Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову, как представительницу ЛГБТ-сообщества, могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".

14 июня Европейский суд по правам человека затребовал у России информацию о Тарамовой. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не относят подобные случаи к своей компетенции. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ограничилась обращением в прокуратуру Чечни и аппарат главы республики, после чего заключила, что "девушка жива, здорова".

На сайте Верховного суда Дагестана, по состоянию на 22.25 мск 26 июня, нет информации о рассмотрении апелляции МВД.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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