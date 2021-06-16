16 июня 2021, 16:19
Москалькова поверила данным чеченских властей о Тарамовой
С Халимат Тарамовой все в порядке, заявила сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на основании информации, полученной от прокуратуры Чечни и аппарата главы республики.
Как писал "Кавказский узел", 10 июня чеченские силовики вывезли из Дагестана дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия. Это вызвало протесты правозащитников. 14 июня Европейский суд по правам человека затребовал у России информацию о Тарамовой. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не относят подобные случаи к своей компетенции.
Государственная телекомпания "Грозный" после возвращения Тарамовой в Чечню подготовила спецрепортаж о Тарамовой. Девушка сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее права "абсолютно не ущемляют". Пользователи Instagram усомнились в искренности этих слов. В Чечне вырисовывается тренд на использование медиа с целью купировать резонанс вокруг громких сюжетов, связанных с нарушениями прав человека в регионе, заявили правозащитники Саида Сиражудинова и Светлана Ганнушкина, комментируя спецрепортаж о Тарамовой.
Жительница Чечни, которую правоохранители забрали из кризисного центра в Дагестане, находится дома, с ней все в порядке, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Мы связались с прокуратурой Чеченской Республики, с аппаратом главы Чеченской Республики, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными", - процитировал сегодня Москалькову ТАСС.
Запрос чеченскому прокурору был направлен вчера, 15 июня. Как указывала Москалькова - "с тем, чтобы он сообщил о реальной ситуации, и если она подтверждается, то какие меры предпринимаются", передал сегодня "Коммерсант".
Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин Наталия Ходырева опасается, что Тарамову, как представительницу ЛГБТ-сообщества, могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".
О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".
Автор: "Кавказский узел"