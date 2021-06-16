16 июня 2021, 16:19

Москалькова поверила данным чеченских властей о Тарамовой

С Халимат Тарамовой все в порядке, заявила сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на основании информации, полученной от прокуратуры Чечни и аппарата главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня чеченские силовики вывезли из Дагестана дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия. Это вызвало протесты правозащитников. 14 июня Европейский суд по правам человека затребовал у России информацию о Тарамовой. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не относят подобные случаи к своей компетенции.

Государственная телекомпания "Грозный" после возвращения Тарамовой в Чечню подготовила спецрепортаж о Тарамовой. Девушка сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее права "абсолютно не ущемляют". Пользователи Instagram усомнились в искренности этих слов. В Чечне вырисовывается тренд на использование медиа с целью купировать резонанс вокруг громких сюжетов, связанных с нарушениями прав человека в регионе, заявили правозащитники Саида Сиражудинова и Светлана Ганнушкина, комментируя спецрепортаж о Тарамовой.

Жительница Чечни, которую правоохранители забрали из кризисного центра в Дагестане, находится дома, с ней все в порядке, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Мы связались с прокуратурой Чеченской Республики, с аппаратом главы Чеченской Республики, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными", - процитировал сегодня Москалькову ТАСС.

Запрос чеченскому прокурору был направлен вчера, 15 июня. Как указывала Москалькова - "с тем, чтобы он сообщил о реальной ситуации, и если она подтверждается, то какие меры предпринимаются", передал сегодня "Коммерсант".

Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову, как представительницу ЛГБТ-сообщества, могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Примечание:

"Нуханов пожаловался в ЕСПЧ на пытки за видео о домах соратников Кадырова", "Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию Британской киноакадемии", "Правозащитники сочли вынужденным видеообращение Татаева".

Автор: "Кавказский узел"

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