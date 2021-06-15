15 июня 2021, 14:32
Кремль дистанцировался от ситуации с Халимат Тарамовой
В Кремле видели публикации о бежавшей от домашнего насилия Халимат Тарамовой, но не относят подобные случаи к своей компетенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер для жертв домашнего насилия, задержав ее обитательниц, включая Халимат Тарамову. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственникам. 14 июня ЕСПЧ затребовал у России информацию по делу Халимат Тарамовой.
В Кремле видели сообщения о возвращении в семью Хилимат Тарамовой, но считают этот вопрос компетенцией правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видели сообщения СМИ, но это не наш вопрос. В случае соответствующего обращения в правоохранительные органы – это их вопрос", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.
Песков также отметил, что в России домашнее насилие карается по закону, как и любое другое насилие. "Домашнее насилие в конце концов мало чем отличается от любого насилия, которое карается по закону", – привел сегодня его слова ТАСС.
Халимат Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин Наталия Ходырева опасается, что Тарамову могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".
"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 14 июня ЧГТРК "Грозный" опубликовала на своей странице в Instagram спецрепортаж о ситуации с Тарамовой, включив туда и кадры посещения дома Тарамовых местными правозащитниками. Девушка сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Пользователи соцсети усомнились в ее словах о соблюдении ее прав в Чечне.
О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".
* - организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Автор: "Кавказский узел"