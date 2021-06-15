Кремль дистанцировался от ситуации с Халимат Тарамовой

15 июня 2021, 14:32

В Кремле видели публикации о бежавшей от домашнего насилия Халимат Тарамовой, но не относят подобные случаи к своей компетенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер для жертв домашнего насилия, задержав ее обитательниц, включая Халимат Тарамову. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственникам. 14 июня ЕСПЧ затребовал у России информацию по делу Халимат Тарамовой.

В Кремле видели сообщения о возвращении в семью Хилимат Тарамовой, но считают этот вопрос компетенцией правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видели сообщения СМИ, но это не наш вопрос. В случае соответствующего обращения в правоохранительные органы – это их вопрос", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

Песков также отметил, что в России домашнее насилие карается по закону, как и любое другое насилие. "Домашнее насилие в конце концов мало чем отличается от любого насилия, которое карается по закону", – привел сегодня его слова ТАСС.

Халимат Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 14 июня ЧГТРК "Грозный" опубликовала на своей странице в Instagram спецрепортаж о ситуации с Тарамовой, включив туда и кадры посещения дома Тарамовых местными правозащитниками. Девушка сказала на камеру, что рада оказаться дома, заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Пользователи соцсети усомнились в ее словах о соблюдении ее прав в Чечне.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* - организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.