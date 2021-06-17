Обнародовано видео потасовки в махачкалинском шелтере

17 июня 2021, 18:28

Правоохранители применили силу, чтобы проникнуть в шелтер для жертв домашнего насилия в Махачкале, где находилась Халимат Тарамова, следует из опубликованного в Telegram видео.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня чеченские силовики вывезли из Дагестана дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова - Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, организованном правозащитной группой "Марем". Это вызвало протесты правозащитников. Группа "Марем" подала сегодня заявление в дагестанское управление Следкома, где указала, что сотрудники правоохранительных органов ворвались в шелтер в гражданской одежде и не предъявляя никаких оснований для этого.

В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

Издание Readovka опубликовало сегодня в своем Telegram-канале видео того, как силовики ворвались в шелтер 10 июня. Дата указана на самом видео. В кадре женщина подходит к входной двери и переговаривается с человеком, стоящим в подъезде. Она обращается к нему по имени, как к знакомому. Получив ответ на вопрос "а в чем дело?", женщина просит подождать и уточняет у находящихся в помещении, одеты ли они. Убедившись, что это так, женщина подзывает одну из девушек и просит ее открыть дверь.

Девушка приоткрывает дверь, не сходя с порога и не впуская никого внутрь. Женщина, просившая открыть дверь, тоже подходит к порогу. О чем они говорят с людьми в подъезде, не слышно, но вскоре девушку начинают тянуть наружу, и поднимается громкий женский крик. На помощь прибегают еще три девушки. Они стоят в дверях и не пускают никого внутрь. Происходит потасовка, в ходе всех, за исключением одной девушки, вытягивают в подъезд. Один из участников потасовки одет в форменную голубую рубашку. После потасовки в квартиру заходит мужчина в гражданской одежде, он сразу выключает камеру, которая и запечатлела произошедшее.

Камеру выключил Аюб Тарамов - отец Халимат Тарамовой, указано в публикации Readovka. "Теперь заявления чеченских "правозащитников" о злых подружках, которые и уговорили девочку на побег, выглядят еще смешнее", - говорится в примечании к видео.

Подруга Тарамовой Анна Манылова ранее рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову, как представительницу ЛГБТ-сообщества, могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".

Государственная телекомпания "Грозный" после возвращения Тарамовой в Чечню подготовила спецрепортаж о ней. Девушка сказала на камеру в присутствии местных правозащитников, что рада оказаться дома, и заверила, что ее права "абсолютно не ущемляют". Пользователи Instagram усомнились в искренности этих слов. В Чечне вырисовывается тренд на использование медиа с целью купировать резонанс вокруг громких сюжетов, связанных с нарушениями прав человека в регионе, заявили правозащитники Саида Сиражудинова и Светлана Ганнушкина, комментируя спецрепортаж о Тарамовой.

14 июня Европейский суд по правам человека затребовал у России информацию о Тарамовой. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не относят подобные случаи к своей компетенции. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ограничилась обращением в прокуратуру Чечни и аппарат главы республики, после чего заключила, что "девушка жива, здорова".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".