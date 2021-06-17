17 июня 2021, 14:31
Правозащитники потребовали наказать силовиков после проникновения в шелтер за Тарамовой
Сотрудники правоохранительных органов ворвались на квартиру для жертв домашнего насилия в Махачкале в гражданской одежде и не предъявляя никаких оснований для этого, указала правозащитная группа "Марем" дагестанским следователям.
Как информировал "Кавказский узел", 10 июня чеченские силовики вывезли из Дагестана дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова - Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, организованном правозащитной группой "Марем". Это вызвало протесты правозащитников. 14 июня Европейский суд по правам человека затребовал у России информацию о Тарамовой. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не относят подобные случаи к своей компетенции. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ограничилась обращением в прокуратуру Чечни и аппарат главы республики, после чего заключила, что "девушка жива, здорова".
Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин Наталия Ходырева опасается, что Тарамову, как представительницу ЛГБТ-сообщества, могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".
Участницы инициативной группы "Марем" обратились в дагестанское управление Следкома с заявлением о незаконном проникновении в квартиру (часть 3 статьи 139 УК), сообщила участница проекта "Марем" Катерина Нерозникова, которая является ответственным съемщиком той самой квартиры в Махачкале, где находилась Халимат Тарамова.
В заявлении указано, что сотрудники правоохранительных органов ворвались в шелтер в гражданской одежде и против воли находившихся и проживавших в ней лиц, силовики не предъявили никаких документов и требований, и даже не представились. "В результате действий сотрудников полиции Ираида Смирнова, Светлана Амирова и Майсарат Килясханова получили телесные повреждения, а Халимат Тарамова была передана своим родственником и увезена последними в Чечню", — процитировало сегодня заявление издание "МБХ медиа", журналисткой которого является Нерозникова.
На сайте управления Следственного комитета России по Дагестану к 14.31 мск 17 июня не появилось комментариев относительно заявления инициативной группы "Марем".
Напомним, что в шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.
О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".
Автор: "Кавказский узел"