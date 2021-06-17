Правозащитники потребовали наказать силовиков после проникновения в шелтер за Тарамовой

17 июня 2021, 14:31

Сотрудники правоохранительных органов ворвались на квартиру для жертв домашнего насилия в Махачкале в гражданской одежде и не предъявляя никаких оснований для этого, указала правозащитная группа "Марем" дагестанским следователям.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня чеченские силовики вывезли из Дагестана дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова - Халимат Тарамову, скрывавшуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, организованном правозащитной группой "Марем". Это вызвало протесты правозащитников. 14 июня Европейский суд по правам человека затребовал у России информацию о Тарамовой. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не относят подобные случаи к своей компетенции. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ограничилась обращением в прокуратуру Чечни и аппарат главы республики, после чего заключила, что "девушка жива, здорова".

Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы", и надеются на вмешательство ЕСПЧ. Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову, как представительницу ЛГБТ-сообщества, могут подвергнуть "коррекционному изнасилованию".

Участницы инициативной группы "Марем" обратились в дагестанское управление Следкома с заявлением о незаконном проникновении в квартиру (часть 3 статьи 139 УК), сообщила участница проекта "Марем" Катерина Нерозникова, которая является ответственным съемщиком той самой квартиры в Махачкале, где находилась Халимат Тарамова.

В заявлении указано, что сотрудники правоохранительных органов ворвались в шелтер в гражданской одежде и против воли находившихся и проживавших в ней лиц, силовики не предъявили никаких документов и требований, и даже не представились. "В результате действий сотрудников полиции Ираида Смирнова, Светлана Амирова и Майсарат Килясханова получили телесные повреждения, а Халимат Тарамова была передана своим родственником и увезена последними в Чечню", — процитировало сегодня заявление издание "МБХ медиа", журналисткой которого является Нерозникова.

На сайте управления Следственного комитета России по Дагестану к 14.31 мск 17 июня не появилось комментариев относительно заявления инициативной группы "Марем".

Напомним, что в шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".