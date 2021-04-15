Правозащитники добились пересмотра жалобы на пытки грозненца Дебишева

15 апреля 2021, 00:40

Верховный суд Чечни поддержал правозащитников, которые требовали пересмотреть отказ в возбуждении дела о пытках актера грозненского театра Тимура Дебишева, и направил его жалобу на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов заявил, что следователи уже четырежды отказались возбуждать уголовное дело по заявлению Тимура Дебишева о пытках после задержания. Судмедэксперты подтвердили, что Дебишева пытали током, но следствие приняло версию силовиков.

27-летний актер грозненского Русского драматического театра имени Лермонтова Тимур Дебишев обратился в Комитет против пыток после задержания силовиками в ноябре 2018 года. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили телефонный номер Дебишева среди контактов девушки, которую подозревали в незаконном обороте наркотиков. По словам Дебишева, силовики пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его приятелями из чеченского фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков.

Верховный суд Чечни 14 апреля отменил решение Старопромысловского суда, который оставил жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках Дебишева без удовлетворения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Лейсан Маннапова. По ее словам, жалоба была направлена на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Маннапова пояснила, что речь идет о 10-м отказном постановлении. "Это было первое судебное обжалование по этому материалу проверки. До этого было 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, и 9 из них были отменены прокуратурой, а 10-е прокуратура не отменила, и мы обратились в суд", - рассказала адвокат.

По ее словам, суд первой инстанции вынес необоснованное решение. "В постановлении суда Старопромысловского района просто были приведены те же выводы, что следователь написал в своем постановлении - то есть суд своих выводов и оценок не дал. На это обратил внимание судья Верховного суда Чечни. Прокурор, присутствовавший на сегодняшнем заседании, согласился со мной, что постановление (Старопромысловского суда) было немотивированным", - рассказала Маннапова.

Она отметила, что изначально, в Старопромысловском суде, прокуратура не поддержала жалобу правозащитников. "Прокурор, который занимался материалами проверки, в частности, в суде первой инстанции, прислал свои возражения на жалобу, где написал, что он с нашей позицией не согласен, а решение (Старопромысловского суда) было правильное. Эти возражения в суд принес другой прокурор. Он приобщил их, но при этом сказал, что он не согласен с этими возражениями и поддерживает наши доводы", - рассказала Маннапова.

Адвокат также указала, что Верховный суд удовлетворил жалобу лишь частично. "Мы просили и отменить решение Старопромысловского суда, и чтобы Верховный суд сам принял новое решение (по этим материалам проверки). В этом вопросе прокурор меня не поддержал, а судья принял решение отправить вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Он признал, что суд первой инстанции действительно допустил процессуальные нарушения, совсем не дал своих оценок, но заявил, что эту ошибку должен исправить сам суд (первой инстанции), а не он. (Судья Верховного суда) сказал, что это подмена компетенции", - пояснила юрист.

Маннапова рассказала, что за последнее время никаких изменений в деле о пытках Дебишева не произошло. "Последние несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела практически идентичны. Несмотря на то, что прокуратура отменяла эти постановления [...] следственные действия так и не были сделаны. То есть прокурор отменил отказное постановление и написал, что надо следователю сделать, но он этого не сделал и снова вынес отказ (в возбуждении уголовного дела). Так было несколько раз", - сказала адвокат.

Она отметила, что хотела обратить на это внимание судьи Верховного суда, но он решил не рассматривать жалобу по существу. "Надеюсь, теперь в суде первой инстанции, уже в ином составе, судья даст свою оценку по доводам нашей жалобы, отменит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и даст следователю указания... провести определенные следственные действия", - сказала Маннапова.

Адвокат рассказала, что "сначала дело шло неплохо". "Проходили следственные действия, был произведен осмотр места, людей допросили. Но с 2020 года дело затормозилось и фактически не движется. За прошлый год (2020) следователем, по сути, ничего не было сделано", - заключила Маннапова.

Тимур Дебишев считает, что у следователей есть все основания возбудить уголовное дело. "Я возмущен всем этим. Все факты есть - нужно просто возбудить уголовное дело. Я не понимаю, зачем столько тянуть [...] виновники все равно будут наказаны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дебишев признался, что до сих пор вспоминает то, что произошло с ним в Чечне, но сейчас уже не так интересуется происходящим вокруг его жалобы. "Этим занимаются юристы. Первое время я интересовался каждой новостью, а сейчас [...] уже, конечно, поднадоело. Но мы все равно будем идти дальше и бороться, вплоть до Европейского суда по правам человека", - сказал он.