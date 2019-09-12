Отказ расследовать пытки жителя Геленджика вызвал вопросы у правозащитников

12 сентября 2019, 08:22

Следователь отказался возбудить дело о пытках силовиками жителя Геленджика Максима Тимошенко, сообщил 11 сентября "Комитет против пыток". Правозащитники решили добиваться дополнительной проверки заявления Тимошенко.

Правозащитники 11 сентября получили из Следственного комитета копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе о пытках Максима Тимошенко, сообщил в тот же день сайт правозащитной организации. В отказном постановлении, датированном 28 августа, следователь-криминалист указал, что к словам Тимошенко "следует отнестись критически, так как они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств".

"Комитет против пыток" на своем сайте рассказал, что 14 августа житель Геленджика Максим Тимошенко обратился к ним за юридической помощью и юристы правозащитной организации приступили к проведению общественного расследования.

Правозащитники сообщили, что Максим Тимошенко, работающий специалистом по миграционному учету иностранных граждан, 8 августа был приглашен в полицию в отдел по вопросам миграции. Туда позже пришли сотрудники одной из силовых структур, надели на него наручники и привезли в собственный отдел, находящийся также в Геленджике.

Тимошенко рассказал, что там от него потребовали признаться в организации незаконной миграции, а также настаивали на даче показаний на генерального директора фирмы, в которой он работает.

Тимошенко сообщил допрашивавшим его силовикам, что в 2018 году уже давал объяснение полицейским по задаваемым ему вопросам, на что один из силовиков "...Начал выражаться в мой адрес нецензурной бранью, оскорблять, кричать: "Ты не понял, куда попал, мы не полиция!", - цитирует слова Тимошенко на своем сайте телеканал "Дождь".

По словам мужчины, его избивали и нанесли десять ударов электрошокером. Тимошенко заявил, что ему надевали на голову пакет и били головой о стол.

Тимошенко в итоге согласился с требованиями силовиков. С него сняли наручники и продиктовали информацию, которую он должен был запомнить и сообщить следователю на допросе. Его снова отвели в отдел полиции, где допросили в качестве подозреваемого.

После того, как Тимошенко покинул отдел полиции, он обратился в травмпункт, где у него диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины левой поясничной области.

14 августа было проведено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего жителя Геленджика. У Максима Тимошенко были обнаружены телесные повреждения: "Ссадины левой поясничной области, передненаружной поверхности правого предплечья в нижней трети, кровоподтёк внутренней поверхности левого плеча в верхней трети", - сообщает сайт "Комитета против пыток".

Свое заявление в военный следственный отдел следственного управления СК России по Краснодарскому гарнизону Максим Тимошенко направил 12 августа.

Юристы "Комитета против пыток" увидели недостатки в проведенной работе следователя и будут обжаловать решение от отказе в возбуждении уголовного дела. По их предположению, следователь не опросил свидетелей, которые видели Максима Тимошенко до задержания, а также после допроса. "Следователь никак не объяснил, откуда взялись телесные повреждения у нашего заявителя", - считает юрист организации Сергей Романов.

Правозащитники намерены добиваться проведения дополнительной проверки, сообщил в своем блоге на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека председатель организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин.

На сайтах Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю и Главного следственного управления Следственного комитета России на 8.20 мск 12 сентября нет комментариев о деле Максима Тимошенко.