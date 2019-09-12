Максим Тимошенко. Фото предоставлено ПЦ Мемориал

12 сентября 2019, 08:22

Отказ расследовать пытки жителя Геленджика вызвал вопросы у правозащитников

Следователь отказался возбудить дело о пытках силовиками жителя Геленджика Максима Тимошенко, сообщил 11 сентября "Комитет против пыток". Правозащитники решили добиваться дополнительной проверки заявления Тимошенко.

Правозащитники 11 сентября получили из Следственного комитета копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе о пытках Максима Тимошенко, сообщил в тот же день сайт правозащитной организации. В отказном постановлении, датированном 28 августа, следователь-криминалист указал, что к словам Тимошенко "следует отнестись критически, так как они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств".

"Комитет против пыток" на своем сайте рассказал, что 14 августа житель Геленджика Максим Тимошенко обратился к ним за юридической помощью и юристы правозащитной организации приступили к проведению общественного расследования.

Правозащитники сообщили, что Максим Тимошенко, работающий специалистом по миграционному учету иностранных граждан, 8 августа был приглашен в полицию в отдел по вопросам миграции. Туда позже пришли сотрудники одной из силовых структур, надели на него наручники и привезли в собственный отдел, находящийся также в Геленджике.

Тимошенко рассказал, что там от него потребовали признаться в организации незаконной миграции, а также настаивали на даче показаний на генерального директора фирмы, в которой он работает.

Тимошенко сообщил допрашивавшим его силовикам, что в 2018 году уже давал объяснение полицейским по задаваемым ему вопросам, на что один из силовиков "...Начал выражаться в мой адрес нецензурной бранью, оскорблять, кричать: "Ты не понял, куда попал, мы не полиция!", - цитирует слова Тимошенко на своем сайте телеканал "Дождь".

По словам мужчины, его избивали и нанесли десять ударов электрошокером. Тимошенко заявил, что ему надевали на голову пакет и били головой о стол.

Тимошенко в итоге согласился с требованиями силовиков. С него сняли наручники и продиктовали информацию, которую он должен был запомнить и сообщить следователю на допросе. Его снова отвели в отдел полиции, где допросили в качестве подозреваемого.

После того, как Тимошенко покинул отдел полиции, он обратился в травмпункт, где у него диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины левой поясничной области.

14 августа было проведено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшего жителя Геленджика. У Максима Тимошенко были обнаружены телесные повреждения: "Ссадины левой поясничной области, передненаружной поверхности правого предплечья в нижней трети, кровоподтёк внутренней поверхности левого плеча в верхней трети", - сообщает сайт "Комитета против пыток".

Свое заявление в военный следственный отдел следственного управления СК России по Краснодарскому гарнизону Максим Тимошенко направил 12 августа.

Юристы "Комитета против пыток" увидели недостатки в проведенной работе следователя и будут обжаловать решение от отказе в возбуждении уголовного дела. По их предположению, следователь не опросил свидетелей, которые видели Максима Тимошенко до задержания, а также после допроса. "Следователь никак не объяснил, откуда взялись телесные повреждения у нашего заявителя", - считает юрист организации Сергей Романов.

Правозащитники намерены добиваться проведения дополнительной проверки, сообщил в своем блоге на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека председатель организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин.

На сайтах Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю и Главного следственного управления Следственного комитета России на 8.20 мск 12 сентября нет комментариев о деле Максима Тимошенко.

Примечание:

"Жителям Кубани отказано в расследовании пыток с кипятком", "Житель Кубани пожаловался на ухудшение здоровья после пыток", "Следствие не определило подозреваемых по делу о пытках в Анапе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 сентября 2019, 07:23

12 сентября 2019, 06:29

12 сентября 2019, 05:30

  • Фанаты Хабиба демонстрируют избирательный подход к критике женщин в папахах

    Сторонники традиционных ценностей из Дагестана раскритиковали надевших папахи россиянок, однако предпочитают не обращать внимания на участниц флешмоба #PapakhaChallenge, который организовала американская поклонница Нурмагомедова. При этом Хабиб фактически противоречит сам себе, говоря о папахе как исключительно мужском головном уборе, так как он сам неоднократно фотографировался со своей юной поклонницей из США, одетой в этот головной убор. 

12 сентября 2019, 04:31

  • Политики в Нагорном Карабахе назвали местные выборы подготовкой к парламентским

    На прошедших муниципальных выборах в Нагорном Карабахе "Свободная Родина" заручилась поддержкой избирателей и теперь более уверенно пойдет на предстоящие президентские и парламентские выборы в 2020 году, заявил пресс-секретарь партии Ваграм Погосян. Решение о том, будет ли "Сасна Црер" принимать участие в предстоящей избирательной кампании, будет приниматься с учетом итогов выборов в органы местного самоуправления, сказал председатель "Сасна Црер" Гегам Григорян.

12 сентября 2019, 03:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи