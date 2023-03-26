Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе"

26 марта 2023, 17:02

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Канатная дорога "Мир - Гарабаши" остановлена в связи с ухудшением погоды, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта. 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

Канатная дорога "Мир - Гарабаши" закрыта "по погодным условиям", сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса". Подробности в публикации не приведены, комментариев под ней, по состоянию на 16.47 мск, нет. Ранее, в 8.43 мск, администрация курорта уведомила в своем телеграм-канале, что на курорте работают все три канатные дороги.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня умеренные осадки при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 27 марта также ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до +3 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 4 марта администрация "Эльбруса" предупредила, что 5 и 6 марта трассы и канатные дороги на курорте будут закрыты в связи с погодными условиями. Двухдневное закрытие горнолыжных трасс стало неожиданностью и вынудило пересмотреть планы на отдых, пожаловались гости курорта в Telegram. Трассы закрыты из-за погодных условий для безопасности туристов, пояснила администрация "Эльбруса".

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла". Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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