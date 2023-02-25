25 февраля 2023, 23:01

Сноубордист погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа сноубордистов выехала за пределы трассы и вызвала сход лавины на горе Чегет, один из спортсменов погиб, сообщили следователи.

Сегодня днем шесть сноубордистов, выехали за пределы обозначенных на горе Чегет трасс и направились в сторону скал. "Игнорируя предупреждение спасателей, они начали спуск, инициировав сход лавины, которая настигла одного из участников группы", - сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии. 

Погибший - 42-летний житель Воронежа. Следователи выясняют обстоятельства его гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

С 25 по 26 февраля в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале. "Рекомендуем кататься только на размеченных, разрешённых трассах", - говорится в сообщении. 

На сайте и в Telegram-канале ведомства к 22.50 мск не содержится сообщения о гибели сноубордиста

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии 17 февраля в связи с погодными условиями закрывались две из трех канатных дорог и две трассы курорта "Эльбрус", работала только канатная дорога Азау-Кругозор. К 19 февраля была возобновлена работа всех трех канатных дорог, однако 20 февраля их снова закрыли из-за снегопада. 23 февраля три канатные дороги возобновили работу после принудительного спуска лавин. 

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2021 года лыжник на горе Чегет сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего погиб под снежными завалами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Курорты Северного Кавказа закрыты из-за опасности схода лавин", "Спасатели вытащили сноубордиста из глубокой трещины на Эльбрусе", "Командир Домбайского противолавинного отряда обвинен в гибели человека".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 февраля 2023, 23:49

  • Власти Пригородного района сообщили о гибели шести военных на Украине

    Военнослужащие Энвер Дряев, Александр Коцур, Азамат Харебов, Темирболат Дзулиев, Артур Хугаев и Алихан Гогичаев погибли на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 154 военных из Северной Осетии.

25 февраля 2023, 22:19

25 февраля 2023, 21:23

  • Житель Ставрополья погиб на Украине

    Иван Махуков погиб на Украине, сообщили власти Кировского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 119 жителей Ставропольского края.

25 февраля 2023, 20:33

25 февраля 2023, 19:38

  • Алипат Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре

    Силовики в Краснодаре отпустили без составления протокола Алипат Султанбегову, задержанную после участия в акции по случаю годовщины военной операции на Украине, сообщил ее адвокат. Сотрудники полиции зачитывали биографию Степана Бандеры и включали "патриотические" песни, рассказала Султанбегова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи