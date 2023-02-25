Сноубордист погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии

25 февраля 2023, 23:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа сноубордистов выехала за пределы трассы и вызвала сход лавины на горе Чегет, один из спортсменов погиб, сообщили следователи.

Сегодня днем шесть сноубордистов, выехали за пределы обозначенных на горе Чегет трасс и направились в сторону скал. "Игнорируя предупреждение спасателей, они начали спуск, инициировав сход лавины, которая настигла одного из участников группы", - сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

Погибший - 42-летний житель Воронежа. Следователи выясняют обстоятельства его гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 25 по 26 февраля в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале. "Рекомендуем кататься только на размеченных, разрешённых трассах", - говорится в сообщении.

На сайте и в Telegram-канале ведомства к 22.50 мск не содержится сообщения о гибели сноубордиста

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии 17 февраля в связи с погодными условиями закрывались две из трех канатных дорог и две трассы курорта "Эльбрус", работала только канатная дорога Азау-Кругозор. К 19 февраля была возобновлена работа всех трех канатных дорог, однако 20 февраля их снова закрыли из-за снегопада. 23 февраля три канатные дороги возобновили работу после принудительного спуска лавин.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2021 года лыжник на горе Чегет сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего погиб под снежными завалами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.