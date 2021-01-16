Лавина. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4360621

16 января 2021, 15:38

Лыжник погиб под лавиной в горах Кабардино-Балкарии

Лыжник-экстремал на горе Чегет сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего погиб под снежными завалами, спасатели эвакуировали его тело и передали следователям, сообщило МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет. "Лыжник-экстремал сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под лавину", - проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели нашли лыжника без признаков жизни, его тело спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Погибший - житель Московской области 1970 года рождения, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 14 января туристические поляны Большие Нарзаны, Чегет и Азау, канатные дороги и горнолыжные трассы были закрыты из-за опасности схода лавин. Администрация Эльбрусского района призвала туристов пока не приезжать на курорты Приэльбрусья. Тогда же стало известно, что на северном склоне Чегета произошел сход снежной лавины, но никто при этом не пострадал.

Примечание:

"Пандемия обернулась повышенным спросом на зимний отдых в Приэльбрусье", "Турист из Лабинска эвакуирован с Эльбруса", "Два альпиниста эвакуированы с Эльбруса".

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